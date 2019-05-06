YSK kararı sonrası Ekrem İmamoğlu saat verdi YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin verdiği iptal kararının ardından CHP'li Ekrem İmamoğlu, "Değerli hemşehrilerim, kıymetli yurttaşlarım; YSK’nın İstanbul Seçimleri ile ilgili aldığı karara ilişkin ayrıntılı açıklamamı saat 22:30’da Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde yapacağım" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerine ilişkin verdiği iptal kararının ardından Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. YSK'nın kararını Sultanbeyli'de öğrenen İmamoğlu, "Karara ilişkin ayrıntılı açıklamamı saat 22:30’da Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde yapacağım" ifadelerini kullandı. İşte Ekrem İmamoğlu'nun o açıklaması: Değerli hemşehrilerim, kıymetli yurttaşlarım; YSK’nın İstanbul Seçimleri ile ilgili aldığı karara ilişkin ayrıntılı açıklamamı saat 22:30’da Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde yapacağım.

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