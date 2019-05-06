YSK kararı sonrası Ekrem İmamoğlu saat verdi
YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin verdiği iptal kararının ardından CHP'li Ekrem İmamoğlu, "Değerli hemşehrilerim, kıymetli yurttaşlarım; YSK’nın İstanbul Seçimleri ile ilgili aldığı karara ilişkin ayrıntılı açıklamamı saat 22:30’da Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde yapacağım" dedi.06 Mayıs 2019 Pazartesi 21:08
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerine ilişkin verdiği iptal kararının ardından Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
YSK'nın kararını Sultanbeyli'de öğrenen İmamoğlu, "Karara ilişkin ayrıntılı açıklamamı saat 22:30’da Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde yapacağım" ifadelerini kullandı.
İşte Ekrem İmamoğlu'nun o açıklaması:
Değerli hemşehrilerim, kıymetli yurttaşlarım; YSK’nın İstanbul Seçimleri ile ilgili aldığı karara ilişkin ayrıntılı açıklamamı saat 22:30’da Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde yapacağım.
YORUM YAZ