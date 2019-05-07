Hangi İmamoğlu gerçek? Önce övdü sonra sövdü!

Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde vatandaşlara seslenenEkrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mazbatasını alırken övüyordu

Daha önce "YSK benim güvendiğim tek kurum, sonuna kadar güveniyorum. Sıkı bir şekilde takip ediyorum" açıklamasında bulunan Ekrem İmamoğlu, YSK'nın İstanbul için seçimlerin yenilenme kararını vermesinin ardından çark ederek ağız değiştirdi.

Karar sonrası 'ihanetle' suçladı

Ekrem İmamoğlu, bu seçimi milyonlarca insanın alın teriyle kazandıklarını, kazandıkları seçimi 31 Mart akşamı ellerinden almaya, emeklerinin çalınmaya çalışıldığını savundu.



Mazbatayı alana kadar YSK'ya güvendiğini ifade eden İmamoğlu, usulsüzlükleri ortaya çıkınca ise, "YSK'yı kınıyorum, ihanet içinde olabilirler" dedi.