0553 313 94 23

Hangi İmamoğlu gerçek? Önce övdü sonra sövdü!

Mazbata alma sürecinde Yüksek Seçim Kurulu'nagüveninin tam olduğunu belirten ve "YSK benim güvendiğim tek kurum, sonuna kadar güveniyorum. Sıkı bir şekilde takip ediyorum" açıklamasında bulunan Ekrem İmamoğlu, YSK'nın İstanbul için seçimlerin yenilenme kararını vermesinin ardından ağız değiştirdi.

07 Mayıs 2019 Salı 07:20

Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde vatandaşlara seslenenEkrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mazbatasını alırken övüyordu

Daha önce "YSK benim güvendiğim tek kurum, sonuna kadar güveniyorum. Sıkı bir şekilde takip ediyorum" açıklamasında bulunan Ekrem İmamoğlu, YSK'nın İstanbul için seçimlerin yenilenme kararını vermesinin ardından çark ederek ağız değiştirdi.

Karar sonrası 'ihanetle' suçladı

Ekrem İmamoğlu, bu seçimi milyonlarca insanın alın teriyle kazandıklarını, kazandıkları seçimi 31 Mart akşamı ellerinden almaya, emeklerinin çalınmaya çalışıldığını savundu.

Mazbatayı alana kadar YSK'ya güvendiğini ifade eden İmamoğlu, usulsüzlükleri ortaya çıkınca ise, "YSK'yı kınıyorum, ihanet içinde olabilirler" dedi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 07:20
  1. İstanbul
  2. açıklama
  3. ysk
  4. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih Terim'den derbi sonrası kritik uyarı!
    1. Fatih Terim'den derbi sonrası kritik..
    2. Dolar son dakika 7 Mayıs dolar/TL..
    3. Kara yollarında durum
    4. ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak
    5. ABD Malezya'dan kaçırılan 57 milyon..
    6. İmamoğlu'na "Atatürk" dedi kemalistler..
    7. Cinayeti apartman görevlisine söyledi!..
    8. Aydın’ın deprem tehlike haritası..
    9. Nazilli’de araç ve yaya güvenliği..
    10. Katliam gibi kaza ibrede
    11. S-400'lerde önemli gelişme: Bu ay..
    12. Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı
    13. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu:..
    14. YSK kararı sonrası İmamoğlu ağız..
    15. Büyük göç: 103 bin 539 sivil..
    16. Türkiye'nin hamlesi Avrupa Birliği'ni..
    17. Büyük göç: 103 bin 539 sivil..
    18. Dışişleri'nden sert tepki: Kabul..
    19. İstihbarat İsrail'den geldi ABD sevk..
    20. "Usulsüzlüklere göz yummadığımız için..
    21. Altun: Verilen karar, demokrasimizin..
    22. İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 25..
    23. Isparta’da korkutan deprem
    24. İki katlı işyeri alevlere teslim oldu
    25. 07.05.2019 Günün âyet ve hadisi
    26. AK Parti MYK Toplantısı
    27. İletişim Başkanı Altun: “Yüksek Seçim..
    28. YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin..
    29. Papua Yeni Gine'de 7.2 büyüklüğünde..
    30. AK Parti MYK Toplantısı
    Gökçek Kaftancıoğlu'nu perişan etti
    Gökçek Kaftancıoğlu'nu perişan etti
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    Üstad Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacak
    Üstad Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacak
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum

    Günün Karikatürü

    07 Mayıs 2019
    Ankara'da kritik zirve! Erdoğan konuğunu Çankaya'da kabul etti
    Ankara'da kritik zirve! Erdoğan konuğunu Çankaya'da kabul etti
    Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu!
    Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu!