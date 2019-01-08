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YSK kararı Resmi Gazete'de

Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı süresi içinde, bir seçim çevresinden diğerine yapılan seçmen nakil istemleri hakkında ilçe seçim kurulu başkanı tarafından itiraz üzerine veya nakil isteminin şüpheli bir girişim olduğu kanaatine varılması halinde resen inceleme başlatılacak- Şüpheli seçmen nakil işlemlerinde polis veya jandarma tarafından yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda belirtilen adreste oturup oturmadığı, adına kayıtlı elektrik, su, telefon, doğal gaz abonelik sözleşmesi veya faturası olup olmadığı ve ikamet ettiği yere ilişkin kira sözleşmesi ya da tapu kaydı bulunup bulunmadığına bakılacak- Araştırma ve soruşturma sonucunda muhtarlık bölgesinde oturmadığı belirlenen seçmenler hakkında gerekli değerlendirme yapılarak bu durumda olan seçmen kayıtlarının listeden çıkarılıp çıkarılmamasına ilçe seçim kurulu başkanı karar verecek

08 Ocak 2019 Salı 01:19
YSK kararı Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bir seçim çevresinden diğerine yapılan seçmen nakil istemleri hakkında ilçe seçim kurulu başkanı tarafından itiraz üzerine veya nakil isteminin şüpheli bir girişim olduğu kanaatine varılması halinde resen inceleme yapılmasına karar verdi.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan YSK kararında, bazı ilçe seçim kurulu başkanlıklarından, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı süresi içinde incelenmesine ilişkin tereddütler yaşandığının bildirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçmen kütüğünün güncelleştirilmesi usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla 28 Aralık 2018'de yayımlanan genelgeye ek olarak bazı kararlar alındı.

Buna göre, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı süresi içinde, bir seçim çevresinden diğerine yapılan seçmen nakil istemleri hakkında ilçe seçim kurulu başkanı tarafından itiraz üzerine veya nakil isteminin şüpheli bir girişim olduğu kanaatine varılması halinde resen inceleme başlatılacak.

Şüpheli seçmen nakil işlemlerinde polis veya jandarma tarafından yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda belirtilen adreste oturup oturmadığı, ilgili kuruluşlardan adına kayıtlı elektrik, su, telefon, doğal gaz abonelik sözleşmesi veya faturası olup olmadığı, ikamet ettiği yere ilişkin kira sözleşmesi veya tapu kaydı (kendisi, anne veya babası adına) bulunup bulunmadığına bakılacak.

Söz konusu belgelerde yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda muhtarlık bölgesinde oturmadığı belirlenen seçmenler hakkında gerekli değerlendirme yapılarak bu durumda olan seçmenlerin kayıtlarının listeden çıkarılıp çıkarılmamasına ilçe seçim kurulu başkanı karar verecek.

Ayrıca ilçe nüfus müdürlüğüne daha önce farklı bir kişi tarafından beyan edilen adresin birlikte oturma gerekçesiyle askı süresi içinde beyan edilmesi halinde, bu istemlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ilçe seçim kurulu başkanı tarafından itiraz üzerine ya da gerek görülmesi durumunda resen araştırılarak sonucuna göre karar altına alınacak.

Bu arada, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce 1 Ocak tarihi öncesinde, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden oy verme günü itibarıyla seçmen olabilecek kişilere ait bilgilerin alınmasından önce nüfus müdürlüklerince adreslere ilişkin başlatılan tahkikatların askı süresi içinde sonuçlanması halinde tahkikat sonucunun ilçe seçim kurulu başkanı tarafından değerlendirilerek karar verilmesine hükmedildi.

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 01:19
  1. Resmi Gazete
  2. seçim
  3. Seçmen
  4. YSK

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