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YSK İstanbul'daki itirazları görüşmek için toplandı

YSK'nın İstanbul'da 7 ilçede oyların yeniden sayımının durdurulması konusunu görüştüğü öğrenildi

03 Nisan 2019 Çarşamba 01:44
YSK İstanbul'daki itirazları görüşmek için toplandı

ANKARA (AA) - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin İstanbul'da 7 ilçede oyların yeniden sayımının durdurulması konusunu görüşmek üzere toplandığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, YSK, İstanbul'daki itirazları görüşmek üzere toplandı.

AK Parti'nin başvurusu üzerine Şile, Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu, Ümraniye 3. İlçe Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulu, Fatih 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurulu ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurullarınca geçersiz oyların sayımına karar verilmişti.

CHP'nin bu kararlara karşı yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul İl Seçim Kurulu ise CHP'nin, ''yeniden oy sayımının tedbiren durdurulmasına'' ilişkin talebini kabul ederek, sayımın tedbiren durdurulmasına karar vermişti.

Kararda, itiraz üzerine yeniden sayım yapılıp yapılmaması, sadece geçersiz oyların ya da sayım sırasında itiraza uğraması sebebiyle geçerli sayılan oyların sayılması hakkında ilçe seçim kurulları tarafından karar verilip, bu karar itiraz edilmeksizin veya itiraz üzerine ilgili merci tarafından verilecek kararlarla ilçe seçim kurulu kararının kesinleşmesinden sonra yeniden sayım yapılması ya da kısmi olarak sadece geçersiz oyların sayımının veya sayım sırasında itiraz üzerine geçerli sayılan oyların yeniden sayılması işlemlerinin yapılabileceği belirtilmişti.

YSK'nın, itiraz üzerine İstanbul İl Seçim Kurulunun bu kararını görüştüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 01:44
  1. Yüksek Seçim Kurulu

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