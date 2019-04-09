YSK, Istanbul’da 31 ilçeyi karara bağladı

Yüksek Seçim Kurulu,AK Parti’nin 38 ilçede tümoylarınyenidensayılmasıtalebinin 31’ni karara bağladı.

YSK, AK Parti’nin Istanbul’da 38 ilçede tüm oyların yeniden sayılması, talebine ilişkin yaptığı toplantı sonucunda 21 ilçedeki toplam 51 sandıkta tüm oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Kurul, 10 ilçede ise oyların yeniden sayılması talebini reddetti.

Kurul, AK Parti’nin 38 ilçe için yaptığı talebin 31’ni karara bağlamış oldu. YSK, kalan 7 ilçe ile Büyükçekmece’de seçimlerin yenilenmesi talebini de bugün(09.04.2019) karara bağlayacak.

Ak Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, kurul önünde yaptığı konuşmada, "İstanbul’da 10 Milyon 560 Bin 963 seçmen var. Geçersiz oyların sayılması toplam seçmenin yüzde 6’sına tekabül etti İstanbul’da. Son sayıma göre fark 14 bin 604’e geriledi. Biz tamamının sayılmasını talep ettik. CHP bundan şiddetle korku. Fark giderek kapanmakta idi. YSK’nın bu güne kadar içtihatları var. 31 ilçede sondajlama olarak yapmış olduğumuz sandıkları tek tek çetelelerini ve döküm cetveli kontrol edildi haklı olduğumuz ortaya çıktı. Bütün taleplerimiz sayım kararlarına yönelik daha önceki içtihatlarına uygun olarak kabul edilmedi. Bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor. 298 sayılı seçim kanunun 130. maddesine göre itiraz süreci devam ediyor" dedi.