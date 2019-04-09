YSK, Istanbul’da 31 ilçeyi karara bağladı Yüksek Seçim Kurulu,AK Parti’nin 38 ilçede tümoylarınyenidensayılmasıtalebinin 31’ni karara bağladı.

Yüksek Seçim Kurulu,AK Parti’nin 38 ilçede tümoylarınyenidensayılmasıtalebinin 31’ni karara bağladı.

YSK, AK Parti’nin Istanbul’da 38 ilçede tüm oyların yeniden sayılması, talebine ilişkin yaptığı toplantı sonucunda 21 ilçedeki toplam 51 sandıkta tüm oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Kurul 10 ilçede ise oyların yeniden sayılması talebini reddetti.

Kurul, AK Parti’nin 38 ilçe için yaptığı talebin 31’ni karara bağlamış oldu. YSK kalan 7 ilçe ile Büyükçekmece’de seçimlerin yenilenmesi talebini de bugün(09.04.2019) karara bağlayacak.

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