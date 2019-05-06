YSK, İstanbul için toplanacak YSK, İstanbul seçimlerine ilişkin karar için bugün toplanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul seçimlerine ilişkin açıklayacağı karar adına bugün 14.30'da toplanacak. Ayrıntılar Geliyor...

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