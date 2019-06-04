0553 313 94 23

"YSK gibi anayasal kurumlarımız yıpratılmamalı"

YSK Başkanvekili Erhan Çiftçi:- "(Kardeşleriyle ilgili iddialar) Maddi olaylar çarpıtılarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararda kullandığım oy nedeniyle benim üzerimden YSK'nin yıpratılması amaçlanmaktadır. Bu tür haberlere itibar edilmemeli, YSK gibi anayasal yargı kurumlarının yıpratılmasına izin verilmemelidir"

04 Haziran 2019 Salı 11:48
"YSK gibi anayasal kurumlarımız yıpratılmamalı"

ANKARA (AA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanvekili Erhan Çiftçi, kardeşleriyle ilgili iddialara ilişkin, "Maddi olaylar çarpıtılarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararda kullandığım oy nedeniyle benim üzerimden YSK'nin yıpratılması amaçlanmaktadır. Bu tür haberlere itibar edilmemeli, YSK gibi anayasal yargı kurumlarının yıpratılmasına izin verilmemelidir." dedi.

Çiftçi, bazı basın organlarında yer alan, ağabeyi Ayhan Çiftçi'nin, Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde, mesleki deneyimiyle ilişkili olmamasına karşın, Karayolları Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığına getirildiği iddialarıyla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

Erhan Çiftçi, ağabeyi Ayhan Çiftçi'nin 2011 şubat ayında Afet İşleri Daire Başkanlığı görevinden Karayolları Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı görevine atandığını belirtti. Ayhan Çiftçi'nin yalnızca kurum değiştirdiğini, daire başkanlığı statüsünün aynı kaldığını dile getiren Çiftçi, kendisinin de o tarihte Danıştay Savcısı olarak görev yaptığını hatırlattı.

Kendisinin 2016'da Danıştay Genel Kurulunca YSK üyeliğine seçildiğini belirten Çiftçi, bu görevi yürütürken ağabeyi Ayhan Çiftçi'nin 8 Ekim 2018'de başmüfettişliğe getirildiğini ifade etti. Çiftçi, "Ben Başkanvekiliyken ağabeyim başmüfettiş yapıldı, aslında tenzilirütbe oldu. Dolayısıyla benim konumumla ağabeyimin görevlendirilmesi arasında bir ilişki yoktur." diye konuştu.

Basında çıkan kardeşi Orhan Çiftçi ile ilgili haberleri de yalanlayan Çiftçi, Orhan Çiftçi'nin 2018 mayıs ayında Kırklareli Valisi iken merkeze çekildiğini bildirdi.

Kendisi başkanvekiliyken kardeşiyle ilgili burada da bir tenzilirütbe söz konusu olduğunu dile getiren Çiftçi, bu konudaki haberlerin YSK'nin yıpratılmasına yönelik olduğunu kaydetti.

Ailesi hakkında yapılan haberlerin Fetullahçı Terör Örgütü'nün yöntemleri kullanılarak, basın ahlak ilkeleri çarpıtılarak hazırlandığını belirten Çiftçi, "Maddi olaylar çarpıtılarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararda kullandığım oy nedeniyle benim üzerimden YSK'nin yıpratılması amaçlanmaktadır. Bu tür haberlere itibar edilmemeli, YSK gibi anayasal yargı kurumlarının yıpratılmasına izin verilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 11:48
  1. açıklama
  2. Başkanvekili Erhan Çiftçi
  3. Yüksek Seçim Kurulu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dedeleri gibi dünyaya meydan okumayı hedefliyorlar
    1. Dedeleri gibi dünyaya meydan okumayı..
    2. Kars Valiliği’nde bayramlaşma
    3. Boks Milli Takımı’ndan bayram tebriği
    4. Karısını eve çağırıp dehşeti yaşatan..
    5. AK Parti Mezitli Teşkilatı son iftarda..
    6. Sıcak yaz günlerinde sokak hayvanları..
    7. Narkotimlerden bayramda uyuşturucu..
    8. Bakan Çavuşoğlu Alanya’da ailesiyle..
    9. Başkan Büyükkılıç: "Büyükşehir..
    10. Kars’ta camiye yıldırım düştü, minare..
    11. ABD, Bulgaristan’a 1.6 milyar dolarlık..
    12. Nevşehir protokolü bayramlaştı
    13. Vali Su, kamu görevlileri ve..
    14. Mesleki eğitime yeni soluk
    15. "Namazını kıl kardeşim"
    16. "İmamoğlu tribünlere bağıran bir amigo..
    17. Kansere yakalandı, torun sevgisiyle..
    18. Bayramda hem ikramların tadına bakmak..
    19. Mahir Ünal'dan şehit ailesine taziye..
    20. "23 Haziran’da İstanbul’da Yıldırım’ı..
    21. Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay..
    22. Gaziantep'te cinayet
    23. PKK’lı teröristlerden Batı’ya yardım..
    24. AK Partili Kırkpınar’dan partililere..
    25. Motosiklet hırsızlığı güvenlik..
    26. Başkent Üniversitesinden "tıp eğitimi"..
    27. Uluslararası Medikal İnovasyon ve..
    28. "Türklerle şaka olmaz"
    29. ‘Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’ndeki..
    30. A Milli Futbol Takımı bayramlaştı
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."