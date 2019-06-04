"YSK gibi anayasal kurumlarımız yıpratılmamalı"

ANKARA (AA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanvekili Erhan Çiftçi, kardeşleriyle ilgili iddialara ilişkin, "Maddi olaylar çarpıtılarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararda kullandığım oy nedeniyle benim üzerimden YSK'nin yıpratılması amaçlanmaktadır. Bu tür haberlere itibar edilmemeli, YSK gibi anayasal yargı kurumlarının yıpratılmasına izin verilmemelidir." dedi.

Çiftçi, bazı basın organlarında yer alan, ağabeyi Ayhan Çiftçi'nin, Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde, mesleki deneyimiyle ilişkili olmamasına karşın, Karayolları Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığına getirildiği iddialarıyla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

Erhan Çiftçi, ağabeyi Ayhan Çiftçi'nin 2011 şubat ayında Afet İşleri Daire Başkanlığı görevinden Karayolları Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı görevine atandığını belirtti. Ayhan Çiftçi'nin yalnızca kurum değiştirdiğini, daire başkanlığı statüsünün aynı kaldığını dile getiren Çiftçi, kendisinin de o tarihte Danıştay Savcısı olarak görev yaptığını hatırlattı.

Kendisinin 2016'da Danıştay Genel Kurulunca YSK üyeliğine seçildiğini belirten Çiftçi, bu görevi yürütürken ağabeyi Ayhan Çiftçi'nin 8 Ekim 2018'de başmüfettişliğe getirildiğini ifade etti. Çiftçi, "Ben Başkanvekiliyken ağabeyim başmüfettiş yapıldı, aslında tenzilirütbe oldu. Dolayısıyla benim konumumla ağabeyimin görevlendirilmesi arasında bir ilişki yoktur." diye konuştu.

Basında çıkan kardeşi Orhan Çiftçi ile ilgili haberleri de yalanlayan Çiftçi, Orhan Çiftçi'nin 2018 mayıs ayında Kırklareli Valisi iken merkeze çekildiğini bildirdi.

Kendisi başkanvekiliyken kardeşiyle ilgili burada da bir tenzilirütbe söz konusu olduğunu dile getiren Çiftçi, bu konudaki haberlerin YSK'nin yıpratılmasına yönelik olduğunu kaydetti.

Ailesi hakkında yapılan haberlerin Fetullahçı Terör Örgütü'nün yöntemleri kullanılarak, basın ahlak ilkeleri çarpıtılarak hazırlandığını belirten Çiftçi, "Maddi olaylar çarpıtılarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararda kullandığım oy nedeniyle benim üzerimden YSK'nin yıpratılması amaçlanmaktadır. Bu tür haberlere itibar edilmemeli, YSK gibi anayasal yargı kurumlarının yıpratılmasına izin verilmemelidir." ifadelerini kullandı.