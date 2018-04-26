Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

YSK Başkanı Sadi Güven'den seçim takvimi açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven, "Bugün mümkün olduğunca çabuk şekilde seçim takvimini yayımlayacağız. Hazırladığımız genelgeleri de yayımlamaya devam edeceğiz." İfadelerini kullandı.

26 Nisan 2018 Perşembe 09:36
YSK Başkanı Sadi Güven'den seçim takvimi açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Bugün mümkün olduğunca çabuk şekilde seçim takvimini yayımlayacağız. Hazırladığımız genelgeleri de yayımlamaya devam edeceğiz." dedi.

"BUGÜN AÇIKLAYACAĞIZ"

Güven, YSK binasına girişinde gazetecilere, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleriyle ilgili süreç hakkında açıklamada bulundu.

Bugün mümkün olduğunca çabuk şekilde seçim takvimini yayımlayacaklarını bildiren Güven, "Hazırladığımız genelgeleri de yayımlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 09:36
  1. seçim
  2. sadi güven
  3. YSK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi açıklandı!
    1. Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi..
    2. Devlet Bahçeli adaylık başvurusunu yaptı
    3. BOTAŞ'ın 4 projesine dış finansman..
    4. Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın karşı..
    5. Derbinin hakemi açıklandı!
    6. CHP'nin adayı belli oldu! Ecevit'in..
    7. O sığınak böyle imha edildi! (Video)
    8. Milli savaş uçağı için güçler..
    9. Kim, ilk kez sınırı geçiyor!
    10. CHP'liler o ismi de aday olarak görmek..
    11. Dolar güne nasıl başladı?
    12. Aydın’da orta refüje çıkan aracı böyle..
    13. Karabükspor, Göztepe'nin konuğu olacak
    14. YSK Başkanı'ndan seçim takvimi..
    15. 'HDP ile ortak vatan kuracağız'
    16. Türkiye, Rusya ve İran bir araya gelecek
    17. Perinçek’in etekleri tutuştu!..
    18. Karar sonrası Beşiktaş maça çıkmazsa..
    19. Dandy Walker Sendromu nedir?..
    20. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayının..
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Bomba iddia: Mustafa Kemal Anıtkabir'den çıkıp Gül'ü aday gösterse...
    Bomba iddia: Mustafa Kemal Anıtkabir'den çıkıp Gül'ü aday gösterse...