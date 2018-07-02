YSK Başkanı'ndan seçim açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sonuçlarına yönelik itiraz sürecinin devam ettiğini belirterek, "Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar itiraz süresi var. Gelen itirazlara bakacağız." dedi.

Güven, YSK'ye gelişinde gazetecilerin, kesin seçim sonuçlarına ilişkin sorularını yanıtladı.

İl ve ilçe seçim kurullarına itiraz süreçlerinin tamamlandığının hatırlatılması üzerine Başkan Güven, "Bize de Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar itiraz süresi var. Gelen itirazlara bakacağız." diye konuştu.

Kesin seçim sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağının sorulması üzerine Sadi Güven, "Çarşamba günü 17.00'ye kadar bize itiraz süresi var." ifadesini tekrarladı.

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