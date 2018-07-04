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YSK saat 17'den sonra kesin sonuçları açıklayacak
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, saat 17.00'den sonra seçimin kesin sonuçlarının açıklanacağını duyurdu.
04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:46
AYRINTILAR GELİYOR.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:46
YSK
seçim sonuçları
sadi güven
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