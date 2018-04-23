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YSK Başkanı: Seçim taslak takvimi hazır

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, resepsiyonuda gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim taslak takvimin hazır olduğunu belirterek, "Uyum yasalarından sonra açıklanacak" dedi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 20:54
YSK Başkanı: Seçim taslak takvimi hazır

Güven, 100 bin imza konusunda ise şunları söyledi, ‘’Seçmen olup imza verenler için 3 nüsha belge çıkacak, biri seçmene verilecek’’. İYİ Parti konusunda Güven, ‘’Geç açıklanmadı. Biz erken bile açıkladık’’ şeklinde konuştu. ‘’Seyyar sandığı tek ülke bizdik yapmayan’’ diyen YSK Başkanı, ‘’Seçim günü evlenmek isteyenler rahat rahat evlenebilirler’’ dedi.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 20:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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