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YSK Başkanı Güven: "Vatandaşlarımızın, kendi oy kullandığı sandığın tutanağını sitemizden görme imkanları var. Vatandaşlarımız bunları kontrol etsin."

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:03
YSK Başkanı Güven: "Vatandaşlarımızın, kendi oy kullandığı sandığın tutanağını sitemizden görme imkanları var. Vatandaşlarımız bunları kontrol etsin."

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:03
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