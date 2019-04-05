YSK Başkanı Sadi Güven: Tek tek açıklama yapılmayacak İstanbul'daki organize oy hırsızlığının ardından gözlerin çevrildiği Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Süreç devam ediyor. İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, YSK binasından ayrılırken gazetecilerin İstanbul'un bazı ilçelerindeki geçersiz sayılan oyların yeniden sayımına ilişkin sorusuna, "Süreç devam ediyor. İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım." cevabını verdi.

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