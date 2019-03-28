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YSK Başkanı Güven: "Seçimle ilgili tüm güvenlik tedbirlerini aldık. Fiziki tedbirlerin ötesinde seçimin kendi güvenliğiyle ilgili tedbirleri de aldık"

28 Mart 2019 Perşembe 09:43
YSK Başkanı Güven: "Seçimle ilgili tüm güvenlik tedbirlerini aldık. Fiziki tedbirlerin ötesinde seçimin kendi güvenliğiyle ilgili tedbirleri de aldık"

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:43
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