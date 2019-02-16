YSK Başkanı Güven: "Beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenerek kaydı dondurulan seçmen sayısı 91 bin 93."

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