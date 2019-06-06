YSK Başkanı Güven: "31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde, İstanbul İl’ine bağlı seçim müdürlüklerinde görev yapan seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında, Yüksek Seçim Kurulunun 06/05/2019 tarihli, 2019/4219 sayılı kararındaki seçimin iptaline d YSK Başkanı Güven: "31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde, İstanbul İl’ine bağlı seçim müdürlüklerinde görev yapan seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında, Yüksek Seçim Kurulunun 06/05/2019 tarihli, 2019/4219 sayılı kararındaki seçimin iptaline dayanak oluşturan usulsüz işlemlere yönelik disiplin soruşturması başlatılmıştır.

YSK Başkanı Güven: "31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde, İstanbul İl’ine bağlı seçim müdürlüklerinde görev yapan seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında, Yüksek Seçim Kurulunun 06/05/2019 tarihli, 2019/4219 sayılı kararındaki seçimin iptaline dayanak oluşturan usulsüz işlemlere yönelik disiplin soruşturması başlatılmıştır."

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