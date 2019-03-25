Sadi Güven açıkladı! 31 Mart'ta 146 bin seçmen oy kullanamayacak
YSK Başkanı Sadi Güven, 23 Mart'ta yenilenen listelere göre, vefat eden, askere giden, vatandaşlık kaybeden 146 bin 669 seçmenin 31 Mart'ta oy kullanamayacağını açıkladı.25 Mart 2019 Pazartesi 13:13
YSK Başkanı Sadi Güven "YSK, İl Seçim Kurulları ve İlçe Seçim Kurulları seçim için hazırlıklarını tamamladı. 23 Mart'ta yenilenen listelere göre, vefat eden, askere giden, vatandaşlık kaybeden 146 bin 669 seçmen oy kullanamaz hale geldi." dedi.
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