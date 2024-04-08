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Gündem YRP'li başkan oysa 'Rüşvet haram' demişti! Bakın ilk icraat olarak ne yaptı
Gündem

YRP'li başkan oysa 'Rüşvet haram' demişti! Bakın ilk icraat olarak ne yaptı

Yeniakit Publisher
2024-04-08 15:11:00 -
YRP'li başkan oysa 'Rüşvet haram' demişti! Bakın ilk icraat olarak ne yaptı

Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu ilçesinde belediye başkanı seçilen Yeniden Refah'lı Mehmet Akpınar'ın göreve gelir gelmez söyledikleriyle yaptıkları birbiriyle çelişti.

Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu ilçesinin çiçeği burnunda belediye başkanı Mehmet Akpınar, ilk icraatlarıyla birlikte kentin gündeminde listebaşı oldu.

31 Mart seçimlerinden önce hedeflerini anlatırken, 'Yeni Dulkadiroğlu, yeniden Dulkadiroğlu' sloganını kullanan Yeniden Refah Parti'li Akpınar, Maraş'ta YRP dönemini kayınbiraderiyle başlattı.

Mazbatayı alıp görevi devralmasının ardından ilk icraat olarak Dulkadiroğlu Belediyesi'nin kapısına Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) "Rüşvet alan da veren de mel'undur" şeklindeki Hadis-i Şerif'ini yazdıran Akpınar, hemen ardından kayınbiraderi Fatih Yıldız'ı belediye başkan yardımcısı olarak atadı.

Eş, dost ve akrabalarına düşkünlüğüyle tanınan 1973 doğumlu Mehmet Akpınar'ın bu kararı, YRP'li başkanın bundan sonraki döneme ilişkin icraatları konusunda Maraşlılara önemli ipuçları verdi.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Akpınar'ın başkan yardımcılığına kayınbiraderini getirmesi sosyal medyada ilginç tepkilerle karşılandı. Sosyal medyada Fatih Yıldız'ı parlatma faaliyetiyle meşgul bazı hesaplar 'bu atamanın son derece yerinde bir hamle olduğunu' ileri sürerken, duruma tepki gösteren bir vatandaş YRP'li yöneticiler hakkında şunu yazdı:
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"Adamlar 'rüşvet haram' dedi, 'torpil haram' demedi."

Bir başkan Maraşlı ise YRP'li Akpınar'ın eş, dost, akraba düşkünlüğüne şöyle tepki gösterdi:

"Baştan sona yanlış bir karar. Tecrübeli biri diye bacanağını alırsın, bacanak da tutar, 'kaynım tecrübeli' der, kaynını işe alır, kaynı da 'kuzenim iyi iş yapar' der, kuzenini alır... Sonra hep beraber 'Şen Bacanaklar Belediyesi' levhasını asarlar. Tecrübe ile sabittir; akraba ile ye iç ama iş yapma!

'Rüşvet alan melundur' tabelası yerine 'torpil alan melundur' tabelası neden asılmadı? Demek ki bu yüzdenmiş. Ne yani? Bacanağın olmasa belediyede işler yürümeyecek mi?"

‘Ahlaklı belediyecilik vurgusu’

Seçim öncesi yaptığı konuşmalarda hemşehrilerine kaliteli hizmet götüreceklerini vaat eden Mehmet Akpınar, "Rantçı belediyeciliğe son vererek ahlaklı belediyecilik anlayışıyla insanımıza değer vererek birlikte ve beraber ayağa kalkacağız" demişti.

Seçim sonrası makamı AK Parti'li Necati Okay'dan devralan Akpınar, halkın refahı için çalışacağını belirterek makam odasının tüm vatandaşlara açık olacağını vaat etti.

Kaynak: SuperHaber

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