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YPG'li teröristleri Türkiye korkusu sardı! Branda ile kapattılar

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yapacağı operasyonda yerli insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) gizlenmek isteyen teröristlerin Resulayn’da sokakları brandayla kapattıkları görüldü.

21 Aralık 2018 Cuma 14:26

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yapacağı operasyonda yerli insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçlarından (SİHA)  gizlenmek isteyen teröristlerin Resulayn’da sokakları brandayla kapattıkları görüldü.

Teröristler her yolu deniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın terör örgütü PYD/YPG’nin kontrolündeki Fırat’ın doğusuna operasyon yapılacağını açıklamasının ardından teröristler gizlenmek için çeşitli yollara başvuruyor. Teröristler, yerli insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) gizlenmek için Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde sokakların üzerini brandalarla örttü. Görüntülerde, teröristlerin bir çok cadde ve sokağın üzerini branda ile kapattıkları gözlendi.

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Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 14:26
  1. Şanlıurfa
  2. YPG
  3. branda
  4. rasulayn

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  • PAZARCIPAZARCI1 sa önce
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