0553 313 94 23

YPG'ye katılmak için Suriye'ye geçmeye çalışan eski Alman askerine 6 yıl hapis cezası

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PYD/YPG saflarına katılmak için askeri yasak bölgeden, Suriye'ye geçmek isterken yakalanan ve 4 yıl Alman ordusunda görev yaptığı öğrenilen Kraicker, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

26 Ekim 2018 Cuma 21:37
YPG'ye katılmak için Suriye'ye geçmeye çalışan eski Alman askerine 6 yıl hapis cezası

Silopi ilçesinde bulunan askeri yasak bölgeden Suriye'ye geçmeye çalışan Alman vatandaşı Patrick Kraicker, geçen 14 Mart'ta askerler tarafından yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra polise teslim edilen Kraicker, Şırnak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunda 4 yıl Alman ordusunda görev yaptığını belirtti. İfadesinde, Suriye'ye geçip, terör örgütü PYD/YPG saflarında savaşmak istediğini itiraf eden şüphelinin, daha önce de havayolu ile 2 kez Türkiye'ye geldiği tespit edildi. Türkiye'de birçok yeri gezdiği belirtilen şüphelinin, Suriye'de faaliyetlerde de bulunduğu belirlendi.

DHA'nın haberine göre, elindeki dijital malzemelerden PKK terör örgütünün Suriye kolu olan terör örgütü PYD/YPG ile bağlantısı tespit edilen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, Terör Suçları Soruşturma Savcılığınca ifadesi alınan Kraicker, daha sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanmıştı.

Önce Şırnak T Tipi Cezaevi'nde kalan daha sonra Elazığ'daki cezaevine nakledilen Patrick Kraicker, bugün 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmaya SEGBİS sistemiyle katılarak son savunmasını yaptı. Yapılan yargılama sonucu Kraicker, terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 21:37
  1. Şırnak
  2. Elazığ
  3. şırnak
  4. son dakika
  5. son dakika Gündem Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir’de gümrük kaçağı operasyonu
    1. İzmir’de gümrük kaçağı operasyonu
    2. İzmir'de 145 göçmen yakalandı
    3. Yasin Aktay'dan Kaşıkçı açıklaması:..
    4. Rusya ile Suriye arasında kritik..
    5. Abdulhamit Gül'den Suudi yetkililere..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada..
    7. Sofralarda büyük tehlike! Yüzde..
    8. Göz tansiyonu riskinin fazla olduğu..
    9. Akdeniz'de korkutan deprem! 4.2 ile..
    10. Mezarlıkta uyuşturucu operasyonu: 4..
    11. Diş teli temizliğine dikkat!
    12. Suriye'nin kuzeybatısında büyük..
    13. Greyfurtun sağlığa faydaları nelerdir?
    14. Adıyaman'da zincirleme kaza: 4 kişi..
    15. Kullanıcı verilerini sızdıran..
    16. Psikologlardan çekinmemenin 5 nedeni
    17. Kivi soymanın pratik yolu
    18. 3 malzemeyle ev yapımı banyo temizlik..
    19. Beşiktaş'tan zorla gönderildi!..
    20. Quaresma'dan paylaşım!
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018

    Günün Karikatürü

    27 Ekim 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur