YPG/PYD/PKK'nın DEAŞ ile iş birliği INTERPOL raporunda

ANKARA (AA) - INTERPOL'un üye ülkelere gönderdiği mesajda YPG/PYD/PKK ile DEAŞ'ın iş birliği içinde hareket ettiklerine yönelik tespitlerin olduğu bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, INTERPOL tarafından 193 üye ülkeye gönderilen mesaja ilişkin bilgi verildi.

Buna göre mesajda, Türkiye'nin, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerine gitmek veya ülkelerine geri dönmek isteyen yabancı terörist savaşçılara (YTS) karşı aldığı önlemler detaylı şekilde anlatıldı.

Havaalanlarının yanı sıra kara ve deniz sınır kapılarında kurulan ve Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat, terörle mücadele ve kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimlerindeki tecrübeli personelinden oluşturulan risk analiz birimlerinin başarılı çalışmalarına yer verildi.



Bu birimlerin, şüphelilerle yaptıkları mülakat sonucu bu kişiler hakkında ülkeye giriş yasağı konulduğu ve ülkelerine geri gönderildikleri belirtildi.

- Fırat Kalkanı ve YTS'lerin durumu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesinde başarıyla yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı'ndan övgüyle bahsedilen mesajda, DEAŞ'ı hedef alan bu operasyonun yanı sıra sınır hattında duvar inşa edilmesi, devriye ve kontrol faaliyetlerinin sıklaştırılması gibi önlemlerin çatışma bölgelerine seyahati zorlaştırdığı ve YTS'leri alternatif güzergah arayışına mecbur bıraktığı vurgulandı.



Suriye ve Irak'ta düzenlenen operasyonlar sonucunda DEAŞ'ın kayda değer ölçüde toprak yitirdiği, örgüt mensuplarının sayısında azalma görüldüğü ve teröristlerin sahip oldukları kaynaklar açısından büyük kayba uğradıkları ifade edildi.

Bazı DEAŞ mensuplarının, bölgede aktif olan diğer terör örgütlerine (YPG/PYD, SDF) katıldıkları, ülkelerine geri dönmek için bölgeyi terk ettikleri veya üçüncü ülkelere yerleştiklerinin gözlendiği kaydedildi.

- Üye ülkelere YTS uyarısı

DEAŞ'ın hem bölge ülkeleri hem de uluslararası toplum için hala bir tehdit olduğuna işaret edilen mesajda, özellikle ülkelerine geri dönen YTS'lerin gerçekleştirebileceği eylemler konusunda tüm üye ülkeler uyarıldı.



Mesajda, DEAŞ'ın yanı sıra terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye'deki uzantısı YPG/PYD'nin faaliyetlerine de yer verildi.

Çoğu Avrupa ülkelerinden olmak üzere yaklaşık 400 kişinin YPG/PYD'ye katıldığı ve DEAŞ ile iş birliği içinde hareket ettikleri vurgulandı. Bu teröristlerin, radikal sol eğitimden geçtikleri ve edindikleri çatışma tecrübesiyle ülkelerine geri döndüklerine ve bu durumun oluşturduğu tehdide işaret edildi.

PKK ve bölgedeki uzantısı YPG/PYD unsurlarının, sözde üst düzey DEAŞ üyelerinin Türkiye'ye yasa dışı yollardan girişine yardımcı oldukları kaydedildi.



Tutuklanan YTS'lerin, Türkiye'deki cezaevlerinde geçirdikleri süre boyunca dini ve ahlaki gelişimlerine katkıda bulunulduğu, sahip oldukları yanlış bilgiler konusunda rehabilite edildikleri belirtildi.

Bunun yanı sıra YTS'lerin, sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerine katılmalarının sağlandığı, radikalleşmelerinin önüne geçildiği vurgulandı.

İslam'ın terörizm ve radikalizmle bağdaştırılamayacağı hususu da raporda yer aldı.

