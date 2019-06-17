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YPG/PKK'nın sözde asayiş binasının önünde saldırı

YPG/PKK'nın işgalindeki Kamışlı'da sözde asayiş binasının önünde bombalı araç saldırısı düzenlendi

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:31
YPG/PKK'nın sözde asayiş binasının önünde saldırı

ANKARA (AA) - Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Kamışlı ilçesinde, sözde asayiş binasının önünde patlama meydana geldi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kamışlı'daki sözde merkez asayiş binasının önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi.

Binanın çevresinde hasar oluşurken, bazı evlerde yangın çıktı.

Bir terör örgütü mensubunun yaralandığı saldırının kim tarafından planlandığı henüz bilinmiyor.

YPG/PKK, Suriye'nin üçte birini işgal ediyor.



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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:31
  1. YPG/PKK

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