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YPG/PKK'nın serbest bıraktığı yüzlerce DEAŞ'lının akıbeti belirsiz

YPG/PKK, Suriye'nin Deyrizor bölgesinde yüzlerce DEAŞ'lıyı serbest bıraktı- YPG/PKK'yla yaptıkları anlaşmayla Türkiye sınırındaki bölgelere sızma fırsatı elde eden DEAŞ'lıların nereye gittikleri henüz bilinmiyor

04 Mart 2019 Pazartesi 14:56
YPG/PKK'nın serbest bıraktığı yüzlerce DEAŞ'lının akıbeti belirsiz

ANKARA (AA) - Terör örgütü YPG/PKK'nın, DEAŞ ile yaptığı anlaşma çerçevesinde serbest bıraktığı ve Türkiye sınırına ulaşmalarının önü açılan yüzlerce DEAŞ'lının akıbeti bilinmiyor.

AA'nın YPG/PKK'nın işgalindeki Bagoz, Şeddadi ve Hol'deki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, terör örgütü, DEAŞ'la yaptığı anlaşma çerçevesince önceki gün 300'e yakın örgüt mensubunu salıverdi.

YPG/PKK'nın serbest bıraktığı DEAŞ'lılar, Bagoz, Şeddadi ve Hol'e götürüldü. Ancak daha sonrasında nereye gittikleri konusunda net bilgi bulunmuyor.

AA, 1 Mart'ta iki terör örgütünün vardığı anlaşmaya ulaşmıştı. YPG/PKK, isteyen teröristlere kendi kontrolünde olmayan yerlere çıkış güvencesi vererek, Türkiye güzergahını açmıştı.

İki terör örgütünün anlaşması, DEAŞ'lıların Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine ve oradan Türkiye topraklarına sızma tehlikesini ortaya çıkarmıştı.

YPG/PKK, Ekim 2017'de, Rakka kent merkezinde kuşattığı DEAŞ'lı teröristlerle ABD'nin bilgisi dahilinde anlaşmaya vararak bölgeden tahliye etmiş, bunların önemli bir bölümünü Türkiye’ye sızmak üzere sınır hattına yönelmişti.​ İlk olarak AA tarafından duyurulan pazarlık ve anlaşmaların, teröristlerin kaçakçılar yoluyla Türkiye'ye sızdırılmasını da içerdiği, uluslararası basına konu olmuştu.

YPG/PKK ve ABD, Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Bagoz beldesinde sıkışan son DEAŞ'lı grupla 15 Şubat'ta anlaşmaya varmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 28 Şubat'ta DEAŞ'ın elindeki toprakların "yüzde 100'ünü" aldıklarını duyurmuştu.

Fırat Nehri'nin doğusundaki son bölgesini kaybeden DEAŞ'ın işgal alanı Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 2'sine geriledi. Örgüt sadece rejim kuşatmasındaki çöl bölgesinde varlık gösteriyor.

Terör örgütü YPG/PKK ise Suriye topraklarının yüzde 28'ini işgal ediyor.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 14:56
  1. deaş
  2. YPG/PKK

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