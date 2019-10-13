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YPG/PKK’lı hainler yine sivillere saldırdı!

Suruç ilçesine atılan 3 havan mermisi nedeniyle 1 kişi yaralandı - Akçakale ilçesine atılan havan da bir binaya isabet etti.

13 Ekim 2019 Pazar 10:28
YPG/PKK’lı hainler yine sivillere saldırdı!

Suruç ilçesine atılan 3 havan mermisi nedeniyle 1 kişi yaralandı - Akçakale ilçesine atılan havan da bir binaya isabet etti.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 10:28
  1. Suruç
  2. PKK

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