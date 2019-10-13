YPG/PKK’lı hainler yine sivillere saldırdı!

Suruç ilçesine atılan 3 havan mermisi nedeniyle 1 kişi yaralandı - Akçakale ilçesine atılan havan da bir binaya isabet etti.
13 Ekim 2019 Pazar 10:28
Suruç ilçesine atılan 3 havan mermisi nedeniyle 1 kişi yaralandı - Akçakale ilçesine atılan havan da bir binaya isabet etti.
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