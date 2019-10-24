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YPG/PKK, Tel Abyad'a intihar saldırısı düzenledi!

Terör örgütü YPG/PKK Tel Abyad ilçe merkezine intihar saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 Suriye Milli Ordusu askerleri yaralandı

24 Ekim 2019 Perşembe 12:22
YPG/PKK, Tel Abyad'a intihar saldırısı düzenledi!

Terör örgütü YPG/PKK’nın, Barış Pınarı Harekatı’na katılan Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerine karşı düzenlediği intihar saldırısında iki asker yaralandı. Teröristler, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad kent merkezindeki SMO unsurlarının karargahına bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenledi.

SMO'dan iki yaralı

Saldırıda iki SMO unsuru yararlandı. Yaralanan SMO askerleri hastaneye sevk edildi. Çevrede çıkan yangın söndürüldü. Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de örgütün 120 saatte güvenli bölgeden çekilmesine ilişkin mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, 22 Ekim'deki açıklamasında, "TSK tarafından Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristler tarafından şu ana kadar 42 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir." bilgisini paylaşmıştı. Aynı gün teröristlerin düzenlediği bomba yüklü araç saldırısında üç SMO askeri şehit olmuş, 18 asker yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 12:22
  1. Şanlıurfa
  2. Ordu
  3. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • MuratMurat18 sa önce
    Zaferimizi kiskaniyolar
  • Ömer Ömer 19 sa önce
    Bunlar defolup gitmedi vur kaç taktiği uyguluyorlar Türkiye elinden geleni yapıyor katil sürüleri belalarını bulacak inşallah
  • mevhibe inalmevhibe inal19 sa önce
    SİZ öldürmeyi, BİZ yaşatmayı severiz...İki yüzlü Batı söze gelince Terörü-Teröristi sevmez.Peki bunları eğitip, para-en gelişmiş silahları vermeyi nasıl açıklıyor?!
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 19 sa önce
    Bu Şerefsiz Hain Alçaklara,Asla Gūven Olmaz. TSK, Ve SMO, Çok Dikkatli Olmalıdır. Yapılan Saldırılara Anında Karşılık Vermelidir.

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