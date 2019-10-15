YPG/PKK Cerablus'a saldırdı! 3 çocuk yaralandı
Terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesine saldırdı. Hain havan saldırısında 3 çocuk yaralandı.15 Ekim 2019 Salı 08:28
YPG/PKK, Suriye-Türkiye sınırındaki Ayn el-Arab (Kobani) ilçesinden düzenlediği havanlı saldırıda, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus'taki sivilleri vurdu.
3 çocuk yaralandı
Teröristlerin, Fırat Nehri'nin doğusundan saat 01.30 sularında ateşlediği havan mermileri, Cerablus'ta sivillerin barındığı bir kampa isabet etti. Saldırıda, 3 çocuk yaralandı.
Yaralanan çocuklar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde sivillerin yaşam alanlarına daha önce de saldırılar düzenleyerek ölüm ve yaralanmalara neden olmuştu.
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