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YPG/PKK'dan eğitim katliamı! Bir bir kapatıyorlar

Terör örgütü YPG/PKK, yaptığı kıyımlar arasına eğitimi de ekledi. Suriye'de işgal ettiği bölgelerde okulları kapatıp kendi militarist görüşlerini aşılayan örgüt, son olarak Haseke'de iki okulu daha kapattı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:06
YPG/PKK'dan eğitim katliamı! Bir bir kapatıyorlar

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Haseke ilinde iki okulu daha kapattı.

YPG/PKK'nın Haseke ilindeki sözde eğitim idaresinin açıklamasında, Ber ve Liva okulları hakkında kapatma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, kapatma kararına gerekçe olarak iki okulun belirlenen süre içerisinde gerekli izinleri almamaları ve örgütün eğitim müfredatlarına uymamaları gösterildi.

ÖRGÜTÜN İDEOLOJİK EĞİTİM DAYATMASI

Terör örgütü işgal ettiği alanlarda bulunan okullarda üç yıldır öğrencilere etnik aidiyeti esas alan militarist görüşler aşılıyor.

YPG/PKK, ilkokullarla başlattığı ve geçen sene 9. sınıflara da uyguladığı müfredatı, bu sene 10. ve 11. sınıflara da yaygınlaştırmaya hazırlanıyor.

Çocuklarını terör örgütü propagandasından uzak tutmak isteyen veliler ise özel okullara yöneliyor. Ancak örgüt, bu okullara da baskın yaparak tehdit ve kapatma yöntemine başvuruyor.

Terör örgütü YPG/PKK geçen hafta da Haseke'nin Kamışlı ilçesinin Dirik ve Dirbesiye beldelerinde Süryanilere ait okulları kapatmıştı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:06
  1. YPG/PKK
  2. Haseke
  3. Ber
  4. Liva
  5. Kamışlı
  6. Dirik
  7. Dirbesiye

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