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YPG/PKK'dan Deyrizor'da DEAŞ'ın son bölgesini ele geçirdikleri iddiası

Terör örgütü YPG/PKK, 15 Şubat'ta yaptıkları anlaşmaya katılmayarak Deyrizor'da çatışmaya devam eden az sayıdaki DEAŞ'lının bulunduğu Kamplar Bölgesi'ni de işgal ettiklerini öne sürdü

19 Mart 2019 Salı 12:51
YPG/PKK'dan Deyrizor'da DEAŞ'ın son bölgesini ele geçirdikleri iddiası

ANKARA (AA) - Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da çatışan DEAŞ'lıların bulunduğu son alanı da ele geçirdikleri iddiasında bulundu.

SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın sözcülerinden Mustafa Bali, Twitter hesabından, Deyrizor'un Bagoz ilçesinde DEAŞ'lıların çatıştığı son alan olan Kamplar Bölgesi'ni de ele geçirdiklerini öne sürdü.

YPG/PKK ve ABD, Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Bagoz beldesinde, bahçe ve kampların yer aldığı alanda sıkışan son DEAŞ'lı grupla 15 Şubat'ta tahliye konusunda anlaşmaya varmıştı. Anlaşma çerçevesinde o tarihten itibaren çok sayıda DEAŞ'lı, beldeden ayrılarak teslim olmuştu.

Ancak iki terör örgütü arasındaki anlaşmaya katılmayan DEAŞ içindeki yabancılardan oluşan küçük bir grup ile YPG/PKK arasında Kamplar Bölgesi'nde düşük yoğunluklu çatışmalar sürüyordu. Son grubun da teslim olması için saldırı başlatan YPG/PKK'ya ABD öncülüğündeki koalisyon da hava desteği veriyordu.

DEAŞ'ın Bagoz'dan çıkarılmasıyla, Fırat Nehri'nin doğusunda Irak sınırı ile arada yer alan bölgenin neredeyse tamamı terör örgütü YPG/PKK işgaline girmişti. Fırat'ın doğusunda, yalnızca Kamışlı ilçe merkezinde bir havaalanı ve askeri tugay ile Haseke il merkezinde Kevkep Dağı, güvenlik karesi ve 156. Tugay rejimin kontrolünde bulunuyor. Böylelikle, 2014 yılında DEAŞ karşıtı koalisyon çatısı altında Suriye iç savaşına müdahil olan ABD'nin, Suriye'de bulunma ve YPG/PKK'lı teröristlere destek vermek için bahanesi de ortadan kalkmıştı.

- YPG/PKK-DEAŞ arasındaki anlaşma

AA, 2 Mart'ta iki terör örgütü arasındaki tahliye anlaşmasının içeriğine ulaşmıştı. YPG/PKK, Suriye'de teslim olan DEAŞ'lı teröristler ve ailelerine, kendi işgal bölgesi dışına çıkarma sözü vererek, teröristlerin yine Türkiye topraklarına sızmalarının önünü açmıştı. Anlaşma çerçevesinde DEAŞ'lılardan 300'e yakını salıverilmişti. Terör örgütü YPG/PKK'nın serbest bıraktığı ve Türkiye sınırına ulaşmalarının önü açılan yüzlerce DEAŞ'lının akıbeti bilinmiyor.

- Hakimiyet durumu

DEAŞ'ın işgal alanı Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 2'sine gerilerken, terör örgütü YPG/PKK ise Suriye topraklarının yüzde 28'ini işgal ediyor.

Rejim güçleri ülkenin yaklaşık yüzde 60'ında hakimiyetini sürdürürken, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrol ettiği alan ülke topraklarının yaklaşık yüzde 10’una karşılık geliyor.

ABD'nin Suriye'de müttefiki YPG/PKK işgalindeki alanda 18 üssü ve 2 bin civarında personeli bulunuyor.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:51
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