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YPG/PKK ve ÖSO arasında çatışma çıktı

Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın taciz ateşi sonucu ÖSO ile aralarında çatışma çıktı- ÖSO, Afrin'in güneyinde ise YPG/PKK'nın işgal ettiği Tel Rıfat'tan sızma girişimini engelledi

14 Mart 2019 Perşembe 09:56
YPG/PKK ve ÖSO arasında çatışma çıktı

AZEZ (AA) - Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde konuşlu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine taciz ateşi açması üzerine iki taraf arasında çatışma çıktı.

Dün gece geç saatlerde, YGP/PKK, Azez'in Kel Cibrin ve Mare bölgelerindeki cephe hatlarında ÖSO'ya taciz ateşi açtı.

Bunun üzerine iki taraf arasında çatışma çıktı.

Öte yandan Tel Rıfat ilçesini işgal eden YPG/PKK, buradan da Afrin'in güneyine sızmaya çalıştı.

ÖSO, Basılhaya ve Deyr Müşmüş bölgelerindeki sızma girişimini engelledi.

Afrin'in güneydoğusunda, Azez'in güneyinde yer alan Tel Rıfat, 3 yıldır terör örgütünün işgalinde. Burada yaşayan 250 bin civarı sivili zorla göç ettiren YPG/PKK, ilçeden sık sık Afrin'e sızma girişimlerinde bulunuyor.


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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:56
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