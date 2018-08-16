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YPG/PKK ve Esed arasında 'özerklik' çıkmazı!

Terör örgütü YPG/PKK ile Beşşar Esed rejimi arasında Suriye'de örgüt işgalindeki alanların idaresine ilişkin son toplantıda, rejimin özerklik konusunda geri adım atarken, örgütün "küçültülmüş hükümet" teklifi sunduğu öğrenildi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 12:47
YPG/PKK ve Esed arasında 'özerklik' çıkmazı!

YPG/PKK'nın oluşturduğu sözde Demokratik Suriye Konseyi'nden bir heyet, Şam'da rejim heyetiyle önceki gün "idari özerklik" gündemiyle bir araya geldi.

İKİNCİ GÖRÜŞME OLUMLU GEÇMEDİ

AA muhabirine bilgi veren yerel kaynaklar, yaklaşık 3 haftalık aranın ardından gerçekleşen ikinci görüşmenin olumlu geçmediğini bildirdi.

Kaynaklara göre, terör örgütü, toplantıda "Demokratik Suriye Konseyi"nin Suriye'nin kuzeyinde işgal altındaki topraklarda asıl idari merci olması için ısrar etti.

Buna karşılık rejim, bölgelerin kendi idaresine girmesinden yana tavır sergiledi.

Anlaşmazlık üzerine, taraflar üçüncü kez bir araya gelmek üzere toplantıya son verdi.

"KÜÇÜLTÜLMÜŞ HÜKÜMET" TASLAĞI İDDİASI

YPG/PKK'nın toplantıda rejimin önüne getirdiği taslağın, işgalindeki bölgelerin Suriye'nin bir parçası olarak kalmasını ancak "küçültülmüş" tabir ettikleri bir "hükümet" tarafından yönetilmesini içerdiği öğrenildi.

AA muhabirinin ulaştığı bilgilere göre, söz konusu "hükümet", ekonomi, içişleri, tarım, maliye, kültür, eğitim, sağlık ve aile bakanlıklarından oluşacak. Özerk bölge, dışişlerini ise Şam'daki hükümete teslim edecek.

TÜRKİYE'YE KARŞI İŞ BİRLİĞİ

YPG/PKK heyeti geçen ayın sonlarında da Şam’a gelerek örgütün işgal ettiği alanlardaki askeri ortaklık, ekonomik özerklik ve entegrasyon ile Türkiye'ye karşı iş birliği konularını görüşmüştü.

İç savaş boyunca askeri ve ekonomik alanlarda süren YPG/PKK-Esed rejimi iş birliği, Türkiye'nin ABD ile haziranda vardığı Münbiç mutabakatından sonra sıkılaşmıştı.

İkinci görüşmenin rejimin gelecek ay yerel seçim düzenleyeceği ilanının ardından gerçekleşmesi dikkati çekmişti.

 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 12:47
  1. YPG/PKK
  2. Beşşar Esed
  3. Demokratik Suriye Konseyi
  4. toplantı

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