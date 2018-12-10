YPG/PKK ve DAEŞ anlaştı! Örgüt elebaşı 100 bin dolara serbest bırakıldı

Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da ele geçirdiği terör örgütü DAEŞ'in elebaşını 100 bin dolar karşılığında serbest bıraktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK Deyrizor'daki çatışmalar sırasında Said Üveyyid isimli DAEŞ elebaşını alıkoydu.

Bu ilk değil

Örgüt, 1,5 ay elinde tuttuktan sonra Üveyyid'i 100 bin dolar karşılığında salıverdi.

Üveyyid'in Deyrizor'un Tayyana beldesindeki evinde kutlama yemeği verdiği öğrenildi.

Terör örgütü YPG/PKK ağustos ayında da 40 DAEŞ'li teröristi Rakka ilinin Tel Abyad ilçesinde alıkoyduktan sonra para karşılığı serbest bırakmıştı.

YPG/PKK, DAEŞ'li teröristleri şehirden tahliye etmişti

YPG/PKK’nın Afrin hapishanelerindeki DAEŞ'lileri, Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'na karşı savaşmaları şartıyla serbest bıraktığı da daha önce AA tarafından haberleştirilmişti.

Ülkenin yaklaşık yüzde 28'ini işgal eden eden YPG/PKK, geçen sene ekim ayında da Rakka kent merkezinde kuşattığı ve sonrasında anlaşmaya vardığı DAEŞ'li teröristleri şehirden tahliye etmişti.