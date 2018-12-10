THY- Euroleague
0553 313 94 23

YPG/PKK ve DAEŞ anlaştı! Örgüt elebaşı 100 bin dolara serbest bırakıldı

Terör örgütü YPG/PKK, 1,5 aydır elinde tuttuğu terör örgütü DAEŞ elebaşı Said Üveyyid'i 100 bin dolar karşılığında serbest bıraktı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:01
YPG/PKK ve DAEŞ anlaştı! Örgüt elebaşı 100 bin dolara serbest bırakıldı

Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da ele geçirdiği terör örgütü DAEŞ'in elebaşını 100 bin dolar karşılığında serbest bıraktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK Deyrizor'daki çatışmalar sırasında Said Üveyyid isimli DAEŞ elebaşını alıkoydu.

Bu ilk değil

Örgüt, 1,5 ay elinde tuttuktan sonra Üveyyid'i 100 bin dolar karşılığında salıverdi.

Üveyyid'in Deyrizor'un Tayyana beldesindeki evinde kutlama yemeği verdiği öğrenildi.

Terör örgütü YPG/PKK ağustos ayında da 40 DAEŞ'li teröristi Rakka ilinin Tel Abyad ilçesinde alıkoyduktan sonra para karşılığı serbest bırakmıştı.

YPG/PKK, DAEŞ'li teröristleri şehirden tahliye etmişti

YPG/PKK’nın Afrin hapishanelerindeki DAEŞ'lileri, Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'na karşı savaşmaları şartıyla serbest bıraktığı da daha önce AA tarafından haberleştirilmişti.

Ülkenin yaklaşık yüzde 28'ini işgal eden eden YPG/PKK, geçen sene ekim ayında da Rakka kent merkezinde kuşattığı ve sonrasında anlaşmaya vardığı DAEŞ'li teröristleri şehirden tahliye etmişti.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 17:01
  1. YPG/PKK
  2. DAEŞ
  3. Said Üveyyid
  4. Deyrizor
  5. Rakka
  6. Zeytin Dalı Harekatı
  7. Türk Silahlı Kuvvetleri
  8. Özgür Suriye Ordusu

YORUM YAZ

  • uyan tcuyan tc33 dk önce
    bunların hepsi baş çıban ısrael vede yahudilerin yönetimindeki yahudi abd nin piçleridir. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi.leridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi. abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Adana'da "Cono Aşireti" üyelerinin yargılandığı dava
  1. Adana'da "Cono Aşireti" üyelerinin..
  2. Ankara Hentbol İhtisas, Türkiye..
  3. New York borsası yükselişle açıldı
  4. 2019 asgari ücret ne olur
  5. TBF'de flaş ayrılık! Ekrem Memnun ile..
  6. Fenerbahçe'den flaş Ersun Yanal..
  7. Fransa'daki gösterilerin ekonomik..
  8. Maltepe'den İstanbul Havalimanına..
  9. Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken karar!
  10. AK Parti Osmaniye ilçe belediye başkan..
  11. Meteorolojiden 6 il için kar uyarısı
  12. Cumhurbaşkanlığı'ndan Suudilere tepki!
  13. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
  14. Diyarbakır'da terör operasyonu
  15. Altun: "Merhum Suudi gazeteci için..
  16. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
  17. İBB'den 89 bin 574 öğrenciye eğitim..
  18. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
  19. A Milli Kadın Basketbol Takımı'da..
  20. Türkiye'nin ilk kış açık deniz yüzme..
Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
Laikçi linç görevden aldırdı
Laikçi linç görevden aldırdı
Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'

Günün Karikatürü

9 Aralık 2018
Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi