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YPG/PKK Tel Rıfat'tan ÖSO'ya saldırdı

Terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden, Suriye'nin kuzeyindeki ÖSO'nun cephe hatlarına sızmaya çalıştı- ÖSO'nun karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı

11 Nisan 2019 Perşembe 09:35
YPG/PKK Tel Rıfat'tan ÖSO'ya saldırdı

AZEZ (AA) - Terör örgütü YPG/PKK ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında, örgütün ÖSO'nun cephe hatlarına sızma girişimi üzerine çatışma çıktı.

Mare'nin batısındaki Tel Rıfat'ta konuşlu YPG/PKK'lı teröristler, dün gece geç saatlerde Suriye'nin kuzeyinde, muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesinde konuşlu ÖSO'nun cephe hatlarına sızmaya çalıştı.

ÖSO'nun karşılık vermesi üzerine başlayan çatışma 3 saat kadar sürdü. YPG/PKK'nın kayıp verdiği öğrenildi.

Örgüt 2 Nisan'da da ısı güdümlü füzeyle Mare'de yerel meclise ait iş makinesini sel nedeniyle gider çalışması yaptığı sırada hedef almıştı.

YPG/PKK 3 yılı aşkın süredir işgal ettiği Tel Rıfat'tan Azez, Bab, Cerablus, Mare ve Afrin ilçelerinde aralıklarla saldırılar düzenliyor.


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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 09:35
  1. Mare
  2. YPG/PKK

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