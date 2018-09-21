0553 313 94 23

YPG/PKK, sivillere yönelik hak ihlallerini sürdürüyor

Terör örgütü YPG/PKK, sokağa çıkma yasağı getirdiği, evlere baskın düzenlediği Suriye'nin El-Kubbe beldesindeki sivilleri bir süreliğine alıkoydu.

21 Eylül 2018 Cuma 11:05
YPG/PKK, sivillere yönelik hak ihlallerini sürdürüyor

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de sokağa çıkma yasağı getirdiği El-Kubbe beldesindeki sivilleri bir süreliğine alıkoydu.

YPG/PKK işgal ettiği bölgelerde, sivillere yönelik hak ihlallerini sürdürüyor.

SOKAKLARDA AĞIR SİLAHLI TERÖRİSTLER GEZİYOR

Yerel kaynaklardan edinen bilgiye göre, YPG/PKK Aynularab (Kobani) ilçesine bağlı El-Kubbe beldesi ve beldeye bağlı 10 köyde sokağa çıkma yasağı getirdi.

YPG/PKK, El-Kubbe belde merkezinin giriş ve çıkışlarını kapatırken, sokaklarında ağır silahlarla çok sayıda terörist geziyor.

El-Kubbe ve köylerindeki evlere baskın düzenleyen terör örgütü mensupları, son 2 günde 3 kadını ve 23 genç erkeği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile iş birliği yapmakla suçlayarak alıkoydu. Örgüt, sivilleri bugün serbest bıraktı.

DARP EDEREK EŞYALARA EL KOYUYORLAR

Kaynaklar, Arapların yoğunlukta olduğu beldedeki sivillerin evlerini basan terör örgütü üyelerinin aile fertlerini darp ederek cep telefonları, altın ve değerli eşyalarına el koyduğunu kaydetti.
El-Kubbe beldesi terör örgütünün tehcir ve işgal politikasına karşı çıkan Arap beldelerinden biri olarak biliniyor.

Harita alan ölçümlerine göre, Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 28'i YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

 

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 11:05
  1. YPG/PKK
  2. El-Kubbe
  3. sokağa çıkma yasağı
  4. Aynularab (Kobani)
  5. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'ye açık tehdit: Sonuçlarına katlanırsınız!
    1. ABD'ye açık tehdit: Sonuçlarına..
    2. Şeytanın aklına gelmez! Önce torpil..
    3. İstanbul'da 7 adrese eş zamanlı..
    4. PKK Almanya'da Kur’an kursu yaktı
    5. Sektörel enerji tüketim istatistikleri..
    6. YPG/PKK, sivillere yönelik hak..
    7. Akar'dan Akıncı Üssü davasına dilekçe
    8. 'Aykut Kocaman dönsün'
    9. Hulusi Akar'dan mahkemeye dilekçe
    10. Bahçeli’den yabancı oyuncu tepkisi:..
    11. PKK'dan temizlenen Hakkari ve Siirt'te..
    12. İşte bu haftaki Cuma hutbesi: Allah’ın..
    13. Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının..
    14. Osmaniye'de kimliğini değiştirmeye..
    15. Kim bu fırsatçılar?
    16. Netanyahu'dan gerilimi tırmandıracak..
    17. Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta..
    18. Necdet Sezer’in atadığı üyeden..
    19. Müjde... DHMİ 120 personel alacak
    20. MIT’den Turkcell çalışanlarına eğitim
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    PKK şimdi yandı! Hedefte Fırat'ın doğusu var
    PKK şimdi yandı! Hedefte Fırat'ın doğusu var
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!
    Bakan Soylu açıkladı: FETÖ en çok bilişim kurumlarında yuvalandı
    Bakan Soylu açıkladı: FETÖ en çok bilişim kurumlarında yuvalandı

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2018
    Turgut: Ne zaman Erdoğan'ı övsem başıma aynı şey geliyor!
    Turgut: Ne zaman Erdoğan'ı övsem başıma aynı şey geliyor!
    Başkan Erdoğan devreye girdi, 24 Eylül Pazartesi Türkiye'de!
    Başkan Erdoğan devreye girdi, 24 Eylül Pazartesi Türkiye'de!