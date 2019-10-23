YPG Azez'e saldırdı! 4 SMO askeri şehit oldu
Terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altındaki Tel Rıfat'tan, Kilis’in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçesine sızma amaçlı saldırı düzenledi. Çatışmada 4 SMO askeri şehit olurken 7 asker yaralandı.23 Ekim 2019 Çarşamba 13:22
Terör örgütü YPG/PKK, sabah saatlerinde Azez'in güneyindeki Kafar Kalbin ve Kafarkaşer cephe hattına eş zamanlı sızma girişiminde bulundu.
4 şehit 7 yaralı
Sızma girişimini engellemek isteyen Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları ile terör örgütü mensupları arasında ağır silahların kullanıldığı çatışma çıktı.
Çatışmada SMO'dan 4 asker şehit düştü, 7 asker yaralandı. Ayrıca teröristler, işgal altında tuttukları Maranez köyünden Azez Askeri Üssü'ne havan saldırısı düzenledi. Üsse 4 havan topu isabet etti.
Türk Silahı Kuvvetleri (TSK), sabah saatlerinde çıkan çatışmanın ardından Tel Rıfat’ta konuşlu YPG/PKK'lı teröristlere ait mevzilere atışlar yaptı.
Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde varlığını sürdürüyor.
Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, SMO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.
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