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YPG Azez'e saldırdı! 4 SMO askeri şehit oldu

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altındaki Tel Rıfat'tan, Kilis’in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçesine sızma amaçlı saldırı düzenledi. Çatışmada 4 SMO askeri şehit olurken 7 asker yaralandı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 13:22
YPG Azez'e saldırdı! 4 SMO askeri şehit oldu

Terör örgütü YPG/PKK, sabah saatlerinde Azez'in güneyindeki Kafar Kalbin ve Kafarkaşer cephe hattına eş zamanlı sızma girişiminde bulundu.

4 şehit 7 yaralı

Sızma girişimini engellemek isteyen Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları ile terör örgütü mensupları arasında ağır silahların kullanıldığı çatışma çıktı.

Çatışmada SMO'dan 4 asker şehit düştü, 7 asker yaralandı. Ayrıca teröristler, işgal altında tuttukları Maranez köyünden Azez Askeri Üssü'ne havan saldırısı düzenledi. Üsse 4 havan topu isabet etti.

Türk Silahı Kuvvetleri (TSK), sabah saatlerinde çıkan çatışmanın ardından Tel Rıfat’ta konuşlu YPG/PKK'lı teröristlere ait mevzilere atışlar yaptı.

Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde varlığını sürdürüyor.

Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, SMO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 13:22
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  • ........17 sa önce
    Artık söz bitti. Milletçe kafire karşı dik bir duruş göstermeye dünden razıyız.

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