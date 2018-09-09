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YPG/PKK, Rakka'da 150 kişiyi rehin aldı!

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'de işgal ettiği Rakka'da artan örgüt karşıtı gösterileri ve suikastları önlemek için sokağa çıkma yasağı getirdiği, evlere düzenlediği baskınlarda en az 150 sivili alıkoyduğu ve2 sivili öldürdüğü bildirildi.

09 Eylül 2018 Pazar 12:22
YPG/PKK, Rakka'da 150 kişiyi rehin aldı!

Rakka'da Arap halkının tepkisinin önüne geçmek ve gösterilerin direnişe dönüşmesini önlemek için harekete geçen terör örgütü YPG/PKK, son uygulamasıyla ilerde aleyhine sorun teşkil edecek durumların önüne geçmeye çalışıyor.

Terör örgütü, son 3 günde Rakka il merkezi ve kırsalındaki bazı köy, belde ve ilçelerdeki evlere düzenlediği baskınlarda en az 150 sivili alıkoydu, 2 sivili de öldürdü.

YPG/PKK, Arapların yoğunlukla yaşadığı Rakka'da düzenlediği baskınlara örgüt saflarındaki Arap kökenli teröristlerin katılmasına izin vermiyor.

ESED REJİMİN ELEMANLARINI DA ALIKOYDU

Kaynaklar, örgütün Beşşar Esed rejiminin 16 Eylül'de yapacağı yerel seçimde aday olarak gösterdiği Arapları da alıkoyduğunu aktardı.

Terör örgütü, Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Kamışlı ilçesinde de Esed rejiminin yapacağı yerel seçim için aday olan 17 Arap kökenli Suriyeliyi alıkoymuştu.

RAKKA'DA İNSANİ KRİZ SÜRÜYOR

AA muhabirine bilgi veren Rakka'daki kaynaklara göre, YPG/PKK, Rakka'da, işgalindeki diğer bölgelerde kurduğu baskı ve terör düzenini uyguluyor.

Sivilleri zorla silah altına alan YPG/PKK, DEAŞ ile çatışmalar sırasında el koyduğu evleri sahiplerine teslim etmiyor.

Koalisyonun yoğun hava saldırıları sonucu neredeyse tamamı harabeye dönen kent merkezinde siviller, yıkılan evlerini yeniden inşa etmek için kendi kısıtlı imkanlarını kullanıyor.

YPG/PKK, kentte sivillere herhangi bir hizmet sağlamıyor. Başka çareleri olmadığı için evlerine dönen az sayıdaki sivil, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. 

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 12:22
  1. YPG/PKK
  2. Suriye
  3. Rakka
  4. sokağa çıkma yasağı
  5. 150 kişiyi rehin aldılar
  6. 2 sivil öldürüldü
  7. terör örgütleri

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