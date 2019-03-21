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YPG/PKK, ÖSO mevzilerine saldırdı! TSK anında karşılık verdi

Terör örgütü YPG/PKK, 3 yıldır işgali altında bulunan Tel Rıfat'tan, Azez'deki ÖSO mevzilerine topçu saldırısı düzenledi. TSK da saldırının yapıldığı noktalara 14 obüs atışıyla karşılık verdi.

21 Mart 2019 Perşembe 16:59
YPG/PKK, ÖSO mevzilerine saldırdı! TSK anında karşılık verdi

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden Azez'de konuşlu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mevzilerine topçu saldırısı düzenledi.

YPG/PKK, Tel Rıfat'tan Azez'in güneybatısındaki Kefer Kaşir ve Mare bölgelerine topçu saldırısında iki ÖSO mensubu yaralandı.

Ayrıca YPG/PKK, sabah saatlerinde insansız hava aracı (İHA) ile Mare'nin güneyine füze saldırısı düzenledi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de saldırının yapıldığı noktalara 14 obüs atışıyla karşılık verdi.

Tel Rıfat'ın durumu

Arap toprağı Tel Rıfat, 3 yıldır YPG/PKK'nın işgali altında. Örgüt, Tel Rıfat'tan başlayıp Münbiç'e uzanan hattı "Şehba kantonu" olarak adlandırıyor.

YPG/PKK'lı teröristler, 2016'nın başında Afrin'den güneydoğuya doğru yayılarak Tel Rıfat'ı işgal etmişti. YPG/PKK, bu yolla Fırat Nehri'nin doğusunda işgal ettiği topraklar ile batısında bulunan Afrin'i karadan birleştirmek için arada kalan bölgeleri ele geçirmeyi amaçlamıştı.

YPG/PKK, böylece Suriye-Türkiye sınırı boyunca kesintisiz hakimiyet kuşağı oluşturmayı planlıyordu. Ancak Tel Rıfat ve Münbiç arasındaki Bab ilçesi, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunuyor. Bu nedenle terör örgütü Tel Rıfat-Münbiç bağlantısını sağlayamıyor.

Tel Rıfat ve çevresinde yaşayan 250 bin sivil, YPG/PKK işgalinin ardından göç etmek zorunda kaldıkları Fırat Kalkanı bölgesine komşu, muhaliflerin kontrolündeki Azez'de barınıyor.

Tel Rıfat'taki örgüt aralıklarla Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki sivil yerleşimleri hedef alıyor.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:59
  1. Terör örgütü YPG/PKK
  2. Tel Rıfat
  3. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)
  4. topçu saldırısı
  5. YPG/PKK
  6. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  7. Kefer Kaşir
  8. Fırat Kalkanı Harekatı
  9. Fırat Kalkanı
  10. Zeytin Dalı Harekatı

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  • gariyyybangariyyyban39 dk önce
    SİYASETÇİLER BİR BEKA SORUNU KILIFINA BÜRÜNDÜLER YOLLARINA DEVAM EDİYORLAR...BURDAN ONLARA DİYORUMKİ HİÇ MERAK ETMEYİN 7 DÜVELÇANAKKALEDE GÖRDÜ..15 TEMMUZ DA GÖRDÜ BU AZİZ VATANIN HAS EVLATLARI KİMSEYE PABUÇ BIRAKMAZ...HİÇ KİMSE EVLAT ACISI YAŞAMASIN AMA BEN HİÇ BİR SİYASETÇİNİN EVLADININ VATANI İÇİN BAYRAĞI İÇİN ÇATIŞIRKEN YADA PUSUDA ŞEHİT OLDUĞUNU DUYMADIM..O YÜZDEN RAHAT OLUN SİYASETÇİ EFENDİLER BİZ SİZE GÜVENİPTE YATAĞIMIZDA RAHAT UYUMUYORUZ..GÜVENİMİZ KENDİMİZE BİLESİNİZ....YALNIZ 16 YILDAN BERİ İKTİDARDA OLAN AKP NİN KREDİSİ ÖZELLİKLE EKONOMİDE.. EĞİTİMDE...TARIMDAKİ VE ADALETLİ GELİR DAĞILIMIDAKİ BAŞARISIZLIKLARI NEDENİYLE TÜKENMEK ÜZERE...EHHHMHP DE ZATEN İYİ PARTİDEN SONRA ERİMEYE BAŞLADI..DURUM BU OLUNCA ORTAYA BİR BEKA SORUNU ÇIKTI TABİ..TABİ OLAYLARA TARAFSIZ GÖZLE BAKABİLEN VATANDAŞ BUNLARA ARTIK KANMIYOR..BİLİYOR YANİ BEKA SORUNU KİME AİT.

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