0553 313 94 23

YPG/PKK ile Esed rejiminin görüştüğü iddiası

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasının ardından, terör örgütü YPG/PKK ile Esed rejimi yetkililerinin bir araya geldiği iddia edildi- Suriye İnsan Hakları Gözlemevinin iddiasına göre, görüşme ülkenin kuzeydoğusunda Haseke ilinin Kamışlı ilçesinde yapıldı- Görüşmede Deyrizor ilinde örgütün işgalindeki petrol sahalarının rejim güçlerine bırakılması ele alındı

20 Aralık 2018 Perşembe 18:49
YPG/PKK ile Esed rejiminin görüştüğü iddiası

ANKARA (AA) - ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasının ardından terör örgütü YPG/PKK ile Beşşar Esed rejimi yetkililerinin, Kamışlı ilçesinde toplantı düzenledikleri iddia edildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevinin (SOHR) internet sitesinde yer alan iddiaya göre, ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekme kararı almasının ardından, YPG/PKK'lı terörist elebaşları ile üst düzey Esed rejimi yetkilileri, ülkenin kuzeydoğusundaki Heseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde bir araya geldi.

Toplantıda, Deyrizor ilinde örgütün işgalindeki petrol sahalarının rejim güçlerine devredilmesi, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği askeri operasyon ve ABD'nin çekilmesi konuları ele alındı.

- ABD ve Türkiye aleyhine gösteriler

Terör örgütü yandaşları, Münbiç, Haseke ilinin Tel Barak ve Tel Temr beldeleri ile Rakka'nın kuzeydoğusunda yer alan ABD'nin Çelebi Üssü yakınında gösteriler düzenledi.

Gösterilerde, ABD'den Suriye'den çıkma kararını geri çekmesi de istendi.

Örgüt yandaşları ayrıca Türkiye karşıtı sloganlar da attı.

- ABD'nin Suriye'den çekilme kararı

Amerikan medyası, dün ABD ordusunun Suriye'deki 2 bin civarındaki askerini tamamen çekmeyi planladığını öne sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da yaptığı açıklamada, "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." demişti.

Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde ise Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği, ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ila 100 gün içinde ülkeden çekileceği öne sürülmüştü.

ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını çekme takvimi, tüm unsurlarını çekip çekmeyeceği, terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisi ve Türkiye'ye sözünü verdiği üzere örgüte sağladığı silahları ne zaman ve ne şekilde geri toplayacağı gibi sorular da halen yanıt bekliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 18:49
  1. ABD
  2. Esed
  3. Suriye
  4. toplantı
  5. YPG/PKK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa edeceği iddiası) Ne yapacağımızı, ne karar vereceğimizi biz İstanbullularla paylaşacağız. Onun için yalan yanlış haberlere itibar etmenize gerek yok."
    1. TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa..
    2. Yıldırım: "Cezaların yazıldığı günden..
    3. TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa..
    4. Hollywood yapımcısı Weinstein'ın..
    5. Türkiye-İran İş Forumu
    6. Peynir satın alırken...
    7. Gürcan Balık'ın tahliyesi durduruldu
    8. TBMM Başkanı Yıldırım: "(Cezalı köprü..
    9. TBMM Başkanı Yıldırım: "(Cezalı köprü..
    10. Binali Yıldırım: O cezaları sileceğiz
    11. Yemen'den Türkiye'nin yardım ve..
    12. Alex Sandro, 2023'e kadar Juventus'ta
    13. Horlama ve ağız kokusu
    14. TBMM Başkanı Yıldırım: "(Cezalı köprü..
    15. Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz..
    16. Eski büyükelçi Balık'a yeniden..
    17. SPK’dan "sosyal medyada manipülasyon"..
    18. Sudan’daki gösterilerde 2 kişi ölü
    19. 3'lü çete toplandı! Zirvede dikkat..
    20. "Artı İstihdam Hizmet Noktası" programı
    Dev şirkete kayyım atandı
    Dev şirkete kayyım atandı
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'