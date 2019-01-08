YPG/PKK için çalışan İtalyanlara ülkelerinde "özel gözetim"

İtalya'nın Torino Savcılığı, terör örgütü PKK/YPG safında Suriye'de çatışan ve ülkeye dönen 5 İtalyan için "toplumsal tehlike" oluşturabilecekleri gerekçesiyle "özel gözetim" talep etti.

Savcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 2 yıldır terör örgütü YPG/PKK için çalıştığı tespit edilen söz konusu 5 kişinin, Suriye'deyken silahlı yabancı gruplardan aldıkları askeri eğitim nedeniyle "toplumsal tehlike" oluşturabilecekleri ve bu yüzden söz konusu kişiler için özel gözetim talep edildiği bildirildi.

Savcılık, 23 Ocak'ta Torino Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılacak 5 İtalyan'ın "terörist olarak soruşturulmadığını" belirtti.

Aşırı sol görüşlü gruplara bağlı 5 İtalyan ise "özgürlüklerini kısıtlayacağı" gerekçesiyle polis tarafından "özel gözetim" uygulanmasına karşı çıktı. İtalyan basınına açıklama yapan bu kişiler, Suriye'de silah kullanma ve askeri eğitim aldıklarını kabul etti, şartlar nedeniyle bunun zorunlu olduğunu ileri sürdü.

Öte yandan Suriye'de YPG/PKK için çalışan Giovanni Francesco Asperti adlı İtalyan vatandaşının, 7 Aralık'ta Deyrizor'da trafik kazasında hayatını kaybettiği belirtildi. İtalya Dışişleri Bakanlığı, Bergamo kenti doğumlu olan 50 yaşındaki Asperti'nin ölüm haberini doğruladı. Bakanlık yetkilileri, konuya ilişkin detay verilmeyeceğini söyledi.