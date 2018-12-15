0553 313 94 23

YPG/PKK, Fırat Kalkanı bölgesindeki ÖSO hatlarına saldırdı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye’nin kuzeyindeki Mare ilçesinde bulunan ÖSO mevzilerine ateş açtı- ÖSO’nun karşılık vermesiyle çatışma, 3 saat sürdü

15 Aralık 2018 Cumartesi 01:13
YPG/PKK, Fırat Kalkanı bölgesindeki ÖSO hatlarına saldırdı

AZEZ (AA) – Terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) hatlarına saldırdı.

YPG/PKK, Türkiye sınırına 19 kilometre uzaklıkta yer alan Halep iline bağlı Mare ilçesini ağır silahlarla hedef aldı.

Teröristlerin Mare ilçesi çevresinde yer alan Harbil, İmhuş ve Şeyh İsa bölgelerinden başlatarak zaman zaman sivil yerleşimleri de vurduğu saldırıya ÖSO güçleri karşılık verdi.

Taraflar arasındaki çatışma 3 saat sürerken ÖSO unsurlarından ölen ya da yaralanan olmadı.

Diğer taraftan, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki ÖSO unsurlarına ilçenin güneyindeki Beşşar Esed rejimi güçleri tarafından 10 dakika süreyle uzun namlulu silahlarla saldırıldı.

Bab’daki saldırıda da ÖSO tarafında ölen veya yaralanan olmadı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 01:13
  1. çatışma
  2. Mare
  3. ÖSO
  4. PKK
  5. Suriye
  6. YPG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sevilay Yılman ile Nihat Genç çarpıştı!
    1. Sevilay Yılman ile Nihat Genç çarpıştı!
    2. Macaristan'da "fazla mesai" protestosu..
    3. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    4. Bir garip olay! Sular bir anda..
    5. İsveç'teki anlaşmanın ardından..
    6. HDP'nin Ermeni milletvekili Garo..
    7. Gana'daki "Türkiye Cumhuriyeti..
    8. YPG/PKK, Fırat Kalkanı bölgesindeki..
    9. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    10. Milyonlarca Facebook fotoğrafları..
    11. ABD'den Çin'e "tutuklu Kanada..
    12. Ürdün'den 5 bin 703 Suriyeli mülteci..
    13. Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi..
    14. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    15. MHP'nin adayı geri çekildi
    16. Akşener, 'İYİ Parti ile CHP'yi yan..
    17. Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
    18. Sadakataşı Derneği, Yemen'de gıda ve..
    19. Ersun Yanal'dan ilk mesaj!
    20. Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump..
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak