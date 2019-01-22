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YPG/PKK, Deyrizor'da bir beldeyi daha ele geçirdi

Terör örgütü YPG/PKK, ABD desteğiyle sürdürdüğü operasyonda Deyrizor'da DEAŞ'ın elinde kalan son iki beldeden birini ele geçirdi

22 Ocak 2019 Salı 09:22
YPG/PKK, Deyrizor'da bir beldeyi daha ele geçirdi

DEYRİZOR/ANKARA (AA) - Terör örgütü YPG/PKK, ABD desteğiyle düzenlediği saldırılar sonucunda Deyrizor'un Süse beldesini de işgal etti.

YPG/PKK, 8 gün süren çatışmalar neticesinde dün gece geç saatlerde Süse beldesini ele geçirdi.

Böylece DEAŞ, Bagoz beldesine sıkıştı.

YPG/PKK, koalisyonun hava şemsiyesinde saldırılarını yoğunlaştırmasıyla Şiife beldesini 14 Ocak'ta ele geçirmişti. Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esed rejimi güçleri bulunuyor. Terör örgütü YPG/PKK, Suriye topraklarının yaklaşık üçte birini işgali altında tutuyor. YPG/PKK, DEAŞ'tan almak için saldırdığı bölgelerde sivillerin çıkışlarına ve içeri gıda ve ilaç girişine izin vermiyor. Binlerce sivil, kuşatmadaki Bagoz beldesinde mahsur durumda.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 09:22
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