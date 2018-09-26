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YPG/PKK Deyrizor'da 10 sivili öldürdü

YPG/PKK, Suriye'nin Deyrizor ilinde bir köyü bastı, en az 10 sivili öldürdü, onlarcasını ise alıkoydu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 01:50
YPG/PKK Deyrizor'da 10 sivili öldürdü
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Deyrizor ilinde bir köye baskın yaparak en az 10 sivili öldürdü, onlarcasını ise alıkoydu.

Yerel kaynaklardan edinen bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor ilinin kuzey kırsalındaki Ebu Elnitel köyüne onlarca zırhlı askeri araç ve DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona ait Apache helikopter eşliğinde dün öğleden sonra baskın yaptı. 

YPG/PKK, köye, DEAŞ'lı teröristlerin saklandığı bahanesiyle girerek en az 10 sivili öldürdü, onlarca sivili ise alıkoydu. 

Köylüleri darbeden YPG/PKK'lı teröristler, bazı evlerden para, cep telefonu ve altın gibi değerli eşyaları çaldı, birçok eve el koydu.

YPG/PKK, halihazırda köyü kuşatmış durumda. Sivillerin eve girişlerini engelliyor.

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle, Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu ve batı kırsalındaki bölgeleri işgal ediyor. Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 28'i YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 01:50
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