0553 313 94 23

YPG/PKK-DEAŞ çatışmasının ardından Deyrizor'dan dehşet veren tablo

YPG/PKK'nın, ABD desteğiyle Deyrizor'da az sayıdaki DEAŞ'lının elindeki son bölgeyi de işgal etmesinin ardından yayınlanan görüntüler dehşet veren tabloyu gözler önüne serdi.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:19
YPG/PKK-DEAŞ çatışmasının ardından Deyrizor'dan dehşet veren tablo

ABD ve destek verdiği terör örgütü YPG/PKK'nın, Deyrizor'da az sayıda DEAŞ'lının elindeki son alanı ele geçirmek için düzenlediği saldırıların ardından DEAŞ mensupları ile yüzlerce sivilin öldüğü, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca sivilin ise cesetler arasında kaldığı öğrenildi.

Az sayıdaki DEAŞ mensubunun ellerinde tuttuğu Kamplar Bölgesi ismi verilen arazideki görüntüler, yerel kaynaklarca sosyal medya hesapları üzerinden yayınlandı.

Görüntülerde, dün ABD ve YPG/PKK'nın yoğun saldırıları neticesinde ele geçirilen arazide, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca sivilin, cesetler arasında çaresizce bekledikleri göze çarptı.

Dehşet veren görüntülerden, cesetlerin yüzlercesinin DEAŞ mensuplarına, bir o kadarının da sivillere ait olduğu anlaşıldı.

Yerel kaynaklar, cesetlerin defnedilememesi sebebiyle onlarca sivilin cansız bedenler arasında beklediğini bildirdi.

Kaynaklar, DEAŞ'lılara ait cesetlerin parçalanmamış olmasına işaret ederek, YPG/PKK'nın büyük çaplı bir infaz gerçekleştirmiş olabileceğine dikkati çekti.

Sivillere ait cesetlerin ise bombardıman nedeniyle parçalanmış olduğu görüldü.

ABD'nin silah olarak kullanımı yasak beyaz fosforla da bombardıman düzenlemesi nedeniyle hem DEAŞ'lılara hem de sivillere ait birçok cesedin yanmış, kömürleşmiş halde olduğu öğrenildi.

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) bugün yayımladığı raporunda, ABD Başkanı Donald Trump döneminde Rakka ve Deyrizor'a yönelik saldırılarda, 730'u çocuk, 362'si kadın toplam 2 bin 59 sivilin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

- DEAŞ'ın Deyrizor'dan çıkarılma süreci

YPG/PKK ve ABD, Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Bagoz beldesinde, bahçe ve kampların yer aldığı alanda sıkışan son DEAŞ'lı grupla 15 Şubat'ta tahliye konusunda anlaşmaya varmıştı. Anlaşma çerçevesinde o tarihten itibaren çok sayıda DEAŞ'lı beldeden ayrılarak teslim olmuştu.

Ancak iki terör örgütü arasındaki anlaşmaya katılmayan DEAŞ içindeki yabancılardan oluşan küçük bir grup ile YPG/PKK arasında Kamplar Bölgesi'nde düşük yoğunluklu çatışmalar sürmüş, son grubun da teslim olması için saldırı başlatan YPG/PKK'ya, ABD öncülüğündeki koalisyon da hava desteği sağlamıştı.

SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından Mustafa Bali, dün Twitter hesabından, Deyrizor'un Bagoz ilçesinde DEAŞ'lıların çatıştığı son alan olan Kamplar Bölgesi'ni de ele geçirdiklerini öne sürmüştü.

Öte yandan DEAŞ mensubu küçük bir grubun Fırat Nehri'nin kenarına yerleşerek direnmeye çalıştığı iddia edildi.

- Hakimiyet durumu

Deyrizor'daki varlığının sona erdirilmesiyle DEAŞ'ın işgal alanı Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 2'sine geriledi. Örgüt yalnızca Beşşar Esed rejimi kontrolündeki çöl bölgesinde varlık gösteriyor.

Terör örgütü YPG/PKK ise Suriye topraklarının yüzde 28'ini işgal ediyor.

Rejim güçleri ülkenin yaklaşık yüzde 60'ında hakimiyetini sürdürürken, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrol ettiği alan ülke topraklarının yaklaşık yüzde 10’una karşılık geliyor.

ABD'nin Suriye'de müttefiki YPG/PKK işgalindeki alanda 18 üssü ve 2 bin civarında personeli bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsada işlem hacmi sıralaması
    1. Borsada işlem hacmi sıralaması
    2. Esed rejiminin İdlib'e saldırılarında..
    3. Borsada endekslerin değişimi
    4. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    5. 'Elektronik sigara kalp krizi riskini..
    6. Borsada günün ilk yarısı
    7. Denizli Valiliği: Depremde 30 ev..
    8. Borsada günün ilk yarısı
    9. Pakistan'da saldırı! Ölüler var
    10. Geleceğin edebiyatçıları ödüllerine..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kim ne derse..
    12. Uysal, “31 Mart seçimleri iki boyutlu..
    13. Beyoğlu Belediyesi’nden geri dönüşüme..
    14. Defalarca kazanın yaşandığı yerde bir..
    15. Ekmeğini çöpten çıkarıyor
    16. YPG/PKK-DEAŞ çatışmasının ardından..
    17. Piyasalarda gün ortası
    18. Erdoğan ile görüşen Şevval Cerrah o..
    19. Cumhuriyet'in 'dinozoru' Adnan Oktar'a..
    20. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Davutoğlu'nu sevdiğini söyleyen Arınç: Başarı şansı yok
    Davutoğlu'nu sevdiğini söyleyen Arınç: Başarı şansı yok
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin