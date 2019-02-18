YPG/PKK ABD yardımlarını alabilmek için bahane geliştirdi

ANKARA (AA) - LEVENT TOK - Terör örgütü YPG/PKK, ABD yardımlarını almaya devam edebilmek için "DEAŞ ile mücadeleye devam" bahanesi geliştiriyor.

ABD destekli terör örgütü YPG/PKK, önceki gün Fırat nehrinin doğusunda DEAŞ'ın elindeki son yerleşimde de kontrolü ele geçirmişti. Böylece, Suriye'de DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle YPG/PKK'yı desteklediğini iddia eden ABD'nin örgüte yardım bahanesi ortadan kalkmıştı.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, SDG ismini kullanan YPG/PKK, dün ABD yardımlarını almaya devam edebilmek için Haseke'de bir toplantı düzenledi.

Terör örgütü, toplantıda, halihazırda işgal ettiği bölgelerdeki DEAŞ'ın gizli hücrelerini bitirme kararı aldı.

Toplantı sonrası yayınlanan sözde bildiride, Deyrizor'un Bagoz bölgesindeki tüm DEAŞ'lıların tahliyesinden sonra, koalisyonun desteğiyle DEAŞ'ın gizli hücreleri ile "toplumsal, düşünsel ve ekonomik olarak" süren varlığının bitirilmesine yönelik operasyonlar düzenleneceği ilan edildi.

Sözde bildiride, terör örgütünün Afrin'e yönelik operasyonlar yapmayı planladığı ve güçlerini yeniden yapılandıracağına da değinildi.

DEAŞ'ın Bagoz'dan çıkarılmasıyla, Fırat Nehri'nin doğusunda Irak sınırı ile arada yer alan bölgenin neredeyse tamamı terör örgütü YPG/PKK işgaline girdi. Fırat'ın doğusunda, yalnızca Kamışlı ilçe merkezinde bir havaalanı ve askeri tugay ile Haseke il merkezinde Kevkep Dağı, güvenlik karesi ve 156. Tugay rejimin kontrolünde bulunuyor.

Böylelikle, 2014 yılında DEAŞ karşıtı koalisyon çatısı altında Suriye iç savaşına müdahil olan ABD'nin, Suriye'de bulunma ve YPG/PKK'lı teröristlere destek vermek için bahanesi kalmadı.

ABD'nin DEAŞ ile mücadele sonrası YPG/PKK'ya sağladığı silahları ne zaman toplamaya başlayacağı merak ediliyor. Washington yönetimi, Türkiye'ye bu konuda verdiği sözü yinelemişti.

DEAŞ'lıların Suriye'de varlık gösterdiği tek alan olan çöl bölgesi ise Beşşar Esed rejiminin kuşatmasında bulunuyor.

ABD yönetiminde ve güvenlik bürokrasisinde Suriye'den çekilmeye muhalefet eden bazı yetkililerin, "DEAŞ ile mücadeleyi çeşitli şekillerde sürdürmeyi" savunduğu biliniyor.

- Hakimiyet durumu

Fırat Nehri'nin doğusundaki son bölgesini kaybeden DEAŞ'ın işgal alanı, Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 2'sine geriledi.

Terör örgütü YPG/PKK ise Suriye topraklarının yüzde 28'ini işgal ediyor.

Rejim güçleri, ülkenin yaklaşık yüzde 60'ında hakimiyetini sürdürürken, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrol ettiği alan ülke topraklarının yaklaşık yüzde 10’una karşılık geliyor.

ABD'nin Suriye'de müttefiki YPG/PKK işgalindeki alanda 18 üssü ve 2 bin civarı personeli bulunuyor.