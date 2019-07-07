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YPG’nin SDG oyunu devam ediyor

Suriye’nin Türkiye sınırında terör örgütü YPG’nin işgal ettiği toprakları Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) devreden terör örgütü, bu isim altında gizlenmeyi sürdürüyor.

07 Temmuz 2019 Pazar 12:56
YPG’nin SDG oyunu devam ediyor

Suriye’nin Türkiye sınırında terör örgütü YPG’nin işgal ettiği toprakları Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) devreden terör örgütü, bu isim altında gizlenmeyi sürdürüyor. Sözde devredilen bölgelerde YPG flamaları bulunmaya devam ediyor.


Terör örgütü YPG, geçtiğimiz aylarda Suriye’nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad, Ayn el-Arab, Tabka, Kamışlı ve Hol bölgelerini SDG’ye devretmişti. SDG ismi ile varlığını sürdürmeye devam eden YPG’nin flamalarının devredilen bölgelerde halen asılı olduğu görüldü.


Yerel kaynaklar, YPG’nin Suriye Demokratik Güçleri’ni 2015’te kurduğunu, bu tarihten sonra varlığını bu isimle gizlemeye çalıştığını kaydetti. Kaynaklar, YPG flamalarının halen devredilen bölgelerde bulunduğunu ve SDG ismi altında terör örgütü YPG’nin varlığının devam ettiğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 12:56
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