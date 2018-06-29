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YPG'nin Münbiç'i terk etmesi ve silahların toplanması devam ediyor

Genelkurmay Başkanı Akar, terör örgütü PKK'ya ait birçok hedefin imha edildiğini, YPG'nin Münbiç'i terk etmesi ve silahlarının toplanma çalışmasının sürdüğünü belirtti.

29 Haziran 2018 Cuma 22:12
YPG'nin Münbiç'i terk etmesi ve silahların toplanması devam ediyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile Kilis'e gitti.

Sınır hattındaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunan komuta kademesine, 2'inci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel eşlik etti.

Orgeneral Akar, YPG'nin Münbiç'i terk etmesi ve silahlarının toplanma çalışması devam ediyor dedi.

Genelkurmay Başkanı bölücü terör örgütü PKK'ya bir çok hedefin imha edildiğini de belirtti.

Orgeneral Akar, başta Irak'ın kuzeyinde olmak üzere, yüzlerce hedefin imha edildiğini, birçok teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kaynak: TRT Haber

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 22:12
  1. Ordu
  2. Güler
  3. Kilis

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