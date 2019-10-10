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Kamışlı'da 5 YPG’li terörist öldürüldü!

Dün başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Mardin'e sınır olan Suriye'nin Kamışlı bölgesinde 5 YPG-PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

10 Ekim 2019 Perşembe 11:07
Kamışlı'da 5 YPG’li terörist öldürüldü!

Edinilen bilgilere göre, Mardin'in Nusaybin ilçesi Suriye sınır hattında dün gece saatlerinde teröristlerin hareketliliğini tespit eden güvenlik güçleri, hareketlilik yaşanan bölgeleri bir süre gözetim altına aldı.

Sivillerden uzaklaştıkları anda vuruldular

Güvenlik güçlerinin sıkı takibi sonrasında sivillerden uzaklaşan 5 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlere ait mühimmat yüklü araç imha edildi

Nusaybin'in karşısında bulunan Kamışlı bölgesinde terörist hareketlerini kontrol altında tutan Türk Silahlı Kuvvetleri bölgedeki en ufak hareketliliğe anında müdahale ediyor. İHA ve SİHA'larla bölgeyi kontrol altında tutan güvenlik kuvvetleri sınıra yönelik hareketlenmelere de anında karşılık veriyor. Bu kapsamda güvenlik güçleri tarafından Kamışlı'da tespit edilen teröristlere ait bir mühimmat yüklü araç imha edildi.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 11:07
  1. Mardin
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. YPG
  4. kamışlı

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