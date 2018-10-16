0553 313 94 23

YPG'li teröristler ÖSO'ya saldırdı

Terör örgütü YPG ve Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki Mare ilçesine taciz ateşi açtı. Olayda 1 ÖSO askeri yaralandı.

16 Ekim 2018 Salı 10:26
YPG'li teröristler ÖSO'ya saldırdı

Terör örgütü YPG/PKK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesinde, örgütün taciz atışları üzerine çatıştı.

YPG/PKK, dün gece saatlerinde Afrin'den güneydoğuya yayılarak işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden Mare'ye taciz atışları yaptı. 

Örgüt, ağır silahlar ve havan topu atışlarıyla ÖSO hedeflerini ve sivillerin bulunduğu yerleşim yerlerini hedef aldı.

3 saat sürdü

ÖSO'nun karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, bir ÖSO unsuru yaralandı. Çatışma yaklaşık 3 saat sürdü.

Sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerden olan Mare'de siviller, terör örgütünün saldırılarına sık sık maruz kalıyor.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 10:26
  1. Özgür Suriye Ordusu
  2. YPG
  3. PYD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avustralya'dan 'Kudüs' açıklaması
    1. Avustralya'dan 'Kudüs' açıklaması
    2. Çiftlik sahibi ile Afgan işçinin..
    3. Mircea Lucescu'nun suyu ısındı! İşte..
    4. Antalya'da kavgayı ayırmak isterken..
    5. Akaryakıtta indirim! Pompaya..
    6. Göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı!..
    7. TOKİ’nin 111 arsası için ihale günü
    8. Trafik cezasına isyan etti!..
    9. Kocaeli'de alkollü sürücünün otomobili..
    10. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan:..
    11. Antalya'da jandarma bölük komutanı..
    12. İller Bankası 5 ildeki 37 gayrimenkulü..
    13. "Kaşıkçı cinayeti üzerine kalmasın..
    14. Bursaspor’un İstanbul karnesi iyi değil
    15. Külliye'nin tam karşısına yapılıyor!..
    16. Dolar son 2 ayın en düşük seviyesini..
    17. 557 yıllık Taşköprü onarılacak
    18. İngiltere'den Türkiye'ye destek mesajı
    19. Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
    20. Temmuz ayında 507 bin kişi işe kavuştu
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?