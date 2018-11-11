YPG'li teröristler Münbiç’te tünel kazma çalışması yürütüyor

Suriye’de PKK-PYD terör örgütüne mensup teröristler daha önce Zeytin Dalı Harekatı öncesi Afrin ve çevresinde oluşturdukları tünellerin bir benzerini yapmak için Münbiç çevresinde harekete geçti. Teröristler, kentin kırsalında bulunan yüksek noktalarda bir aracın rahatlıkla girebileceği şekilde tünel kazıları başlattı.

Beklemeye devam ediyorlar

Teröristler, geçtiğimiz günlerde Münbiç ve çevresine hendek kazarken görüntülenmişti. Terörist grupların yapmaya çalıştıkları tünellerin fark edilmesinin ardından geçtiğimiz hafta bu bölge ateş altına alınmış ve teröristler bu bölgedeki çalışmalarını durdurmuştu. Ancak teröristler oluşturdukları noktalarda beklemeye devam ediyor.