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Hem cani hem salaklar! Dürbün kapağını açmadan ateş eden YPG'li terörist alay konusu oldu

Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde devam ederken arkasına bile bakmadan kaçan terör örgütü YPG'den ilginç fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Resulayn'da objektiflere yansıyan bir karede YPG'li bir terörist dürbün kapağını açmadan nişan alıp ateş etti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf alay konusu oldu. Kullanıcılar "hem cani hem de salaklar" yorumunda bulundu.

17 Ekim 2019 Perşembe 09:20
Hem cani hem salaklar! Dürbün kapağını açmadan ateş eden YPG'li terörist alay konusu oldu

TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı 9. gününde devam ederken öldürülen terörist sayısı 673 oldu. Resulayn ve Tel Abyad'ı teröristlerden temizleyen TSK'nın yeni rotası Münbiç. Zaman zaman Resulayn'da sıcak çatışmalar yaşanırken bölgeden ilginç fotoğraflar gelmeye devam ediyor. YPG'li bir keskin nişancı Amerikan yapımı silahla dürbün kapalı bir şekilde nişan aldı.

YPG köşeye sıkıştı

Havadan ve karadan ateş altına alınan teröristlerin kontrolündeki Tel Abyad ile Resulayn kentlerinin kırsalındaki 15 köy, PKK/YPG'den arındırılarak, güvenli hale getirildi. Teröristlerden kurtarılan köylerde tuzaklanmış patlayıcı olup, olmadığının kontrolü yapılırken, buralardaki terör örgütünün tahkimatları da tahrip edildi. Operasyon hızlı bir şekilde ilerlerken terör örgütü YPG camilere saklanıp, minarelerden ateş etti. Meskun mahalde sıcak çatışmalar yaşanırken bir YPG'li terörist temas anında dürbün kapalı bir şekilde ateş etti.

 

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 09:20
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Tel Abyad
  3. Resulayn
  4. YPG

YORUM YAZ

  • ahmetahmet14 dk önce
    kuklanin akilli ve onurlu olmasi mumkun mu
  • hidirhidir18 dk önce
    nerede bunlar, nerede??? haha ... fog baliklari biyiga sakala bak hele
  • mustafamustafa40 dk önce
    bunlar iyi kaçarlar dikkat edilmeli sonra bok sineği gibi hemen geri gelirler
  • sutcu imamin torunusutcu imamin torunu45 dk önce
    Allah c c.onların ellerini ve ayaklarını birbirine dolasin inşaallah. bunlar siyonist ve haçlılar rin itleri çünkü ne kadarda sevenleri varmış yurdumun içinde bile arkadaşları varken elin gavurunuda çok gormeyelim mi bilmem.
  • Ayhan sırma Ayhan sırma 1 sa önce
    Neyseki düşmanlarımız hep böyle

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